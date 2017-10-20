CHP'li meclis üyesi Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetti

1 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hüseyin Yılmaz vefat etti. Önceki gün ameliyat olan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Emekli deniz astsubayı olan 57 yaşındaki Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.