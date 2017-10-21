CHP'li Meclis üyesi Yılmaz'a son görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük ilçe belediyesi Meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Gölcük Değirmendere mevkisinde ikamet eden Av. Hüseyin Yılmaz (56) yaklaşık 4 yıldır yakalandığı kanser hastalığı ile yaşam mücadelesi veriyordu. Yaşama daha fazla tutunamayan Av. Yılmaz dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Gölcük Belediyesi önünde tören düzenlenen cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP İl yöneticileri , meclis üyeleri, partililer ve ailesi katıldı. Cenazesi öğle namazında Değirmendere Merkez Camiinden alınarak Pazar günü İzmir Urla Çeşme Altı Mezarlığında toprağa verilecek.

Av. Hüseyin Yılmaz Av. Gülen Yılmaz ile evli stajyer avukat Ozan Yılmaz ve Onur Yılmaz isminde 2 çocuk babasıydı.

Kerim YAVUZ



