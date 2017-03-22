CHP'li Purçu İzmit'te

İlk olarak İzmit ilçe parti binasına gelen Purçu, burada İzmit ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'yı makamında ziyarete etti. Purçu ardından ilimizde programlara katılacak.
Purçu'nun programı şöyle:
12.00 Kireçocakları mahalle kahve toplantısı
13.00 Serdar Mahalle kahve toplantısı
14.30 öğle yemeği
17.00 Gebze ilçe programı
19.00 Gültepe Mahalle kahve toplantısı
20.00 Yeni Mahalle kahve toplantısı
21.00 akşam yemeği
Çiğdem ARMAĞAN
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