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CHP'li Purçu İzmit'te

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CHP'li Purçu İzmit'te
CHP'nin roman kökenli İzmir milletvekili Özcan Purçu bugün İzmit'e geldi.

İlk olarak İzmit ilçe parti binasına gelen Purçu, burada İzmit ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'yı makamında ziyarete etti. Purçu ardından ilimizde programlara katılacak.

Purçu'nun programı şöyle:

12.00 Kireçocakları mahalle kahve toplantısı 
13.00 Serdar Mahalle kahve toplantısı 
14.30 öğle yemeği
17.00 Gebze ilçe programı 
19.00 Gültepe Mahalle kahve toplantısı 
20.00 Yeni Mahalle kahve toplantısı 
21.00 akşam yemeği

Çiğdem ARMAĞAN

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