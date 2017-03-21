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CHP'liler Kocaeli'ye geliyor

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CHP'liler Kocaeli'ye geliyor
16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi halk oylaması için ilimize siyasetçilerin ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP milletvekili Özcan Purçu, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ilimize gelecek.

31 MART BAYKAL GELİYOR

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal 31 Mart Cuma günü Kocaeli'ye geliyor.

Baykal referandum süreci için kocaeli halkından hayır oyu isteyecek. Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan program 18.00 de başlayacak. Programa katılımın yoğun olması bekleniyor.

24 MART BAŞKAN ÜLGÜR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 24 Mart Cuma günü ilimize geliyor.Ülgür, saat 10.00'da tanyıldız muhtarlarla buluşacak. 12.00 de Alikahya'da mahalle toplantısı yapacak. Son programını ise 14.00'de Karamürsel ilçe örtüyle noktalayacak.

22 MART ÖZCAN PURÇU

CHP'nin Roman kökenli İzmir milletvekili Özcan Purçu ilimize geliyor. 

22 Mart Çarşamba günü Kocaeli'de olacak olan Purçu şu programlara katılacak:

12.00 kireç ocakları mahalle kahve toplantısı 
13.00 Serdar mahalle kahve toplantısı 
14.30 öğle yemeği
17.00 Gebze ilçe programı 
19.00 Gültepe Mahalle kahve toplantısı 
20.00 Yeni Mahalle kahve toplantısı 
21.00 akşam yemeği

Böke'nin Kocaeli programı belli oldu

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke 25 Mart Cumartesi günü Kocaeli'ye geliyor. Böke'nin ilimizde yapacağı programlar belli oldu. 11.00 Tabipler Odası Ziyareti 13.00 KYÖD'de konferans 15.00 Ticaret Odası Ziyaret 16.30 Türk-İş ziyaret 18.00 TMOBB ziyaret edecek.

Çiğdem ARMAĞAN

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