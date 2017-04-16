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CHP’liler oylarını kullandı

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CHP’liler oylarını kullandı
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, sandığa erken giden isimlerden.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu/Ortaokulu 1223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Küçükkaya,  “Vatanımız ve Milletimiz için 'Hayır'lı olanı yaptık” dedi.CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ise oyunu Mehmetçik ilkokulu 1267 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Pekyörür tüm halkı oy kullanmaya davet etti. CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya’da sabah saatlerinde tercihini yaptı. Erenkaya oyunu 50. Yıl Ortaokulu 1061 numaralı sandıkta kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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