CHP’lilerden ‘RET’, AK Partililerden ‘EVET’

İzmit Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı dün Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 20 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı.

Meclis toplantısında, Denetim Komisyonunun 2016 yılına ait rapor sunumu yapıldı; 2016 yılı mali yılı faaliyet raporu görüşüldü. İzgaz yetkililerinin doğalgazla ilgili umut verici açıklama yaptığını belirten Doğan, “ Akmeşe Doğalgaz bağlantısı için belediye olarak bize düşeni yapma sözünü verdik. Akmeşe’de doğalgaz sorunu bitmiştir. Akmeşe’ye hayırlı olsun” dedi.

ENCÜMENE 2 AK PARTİLİ, 1 CHP’Lİ ÜYE:

Gizli oyla yapılan Encümen seçiminde AK Partili Emine Zeybek ve Erdoğan Çakır yeniden Encümen üyesi seçilirken, CHP’li Veli Beyaztaş’ın yerine Encümen üyeliğine bu dönemde CHP’li Ersin Albayrak seçildi. 7 İhtisas Komisyonuna da şu isimler seçildi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Hayrettin Ünlü, Engin Uztürk, Sami Çınar, Ercan Umutlu, Birol Sağlam.

İmar Komisyonu: Zekeriya Özak, Aykut Bozkurt, Güzin Taştekin, İlker Ulusoy ve Veli Beyaztaş

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Emine Okanalp, Nevzat Tekinsav, Cemil Kanpara, Abdullah Koç ve Hale Meriç

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Hüseyin Polattimur, Cemil Kanpara, Yaşar Keskin, Abdullah Koç ve Ercan Umutlu

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Hasan Ayaz, İbrahim Elgin, Haluk Akgün, Birol Sağlam ve Özcan Özer

Sosyal Hizmetler Komisyonu: İbrahim Kılıç, Sabri Yıldız, Haluk Akgün, İsmail Kamış ve Emrah Efe

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Aylan Aslanboğa, Sabri Yıldız, Mehmet Çetin, Hale Meriç ve Ersin Albayrak

BEYAZTAŞ CHP’NİN GRUP BAŞKAN VEKİLİ



CHP FAALİYET RARORUNA RET OYU VERDİ

2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşülürken, İzmit Belediye Meclisini, 1.Başkanı vekili İbrahim Elgin yönetti. İzmit Belediyesi’nin örnek alınan bir belediye olduğunu belirten Elgin, “ İzmit Belediyesi her zaman şeffaf olmuştur. Belediye bütçesi 3.5 kat artmıştır. Kasasında parası bitmeyen, kimseye borcu olmayan belediyedir. Harcama disiplini içinde parayı iyi yönetiyoruz. 8 yıldır İzmit’e hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek projelerle İzmit kazandı; kazanmaya devam ediyor. Örnek alınıp taklit edilen belediye olmuştur.” dedi. Faaliyet raporu üzerinde görüşlerini açıklayan CHP’li Meclis Üyesi Birol Sağlam, “22 adet mahalle konağı var, temennimiz 102 mahallede olsun, destek veririz. Her yıl çalışan sayısında artış söz konusu. Bu artışlar neye göre yapıldığını soruyorum. Kadrolu işçilerin oranı yüzde 38, yüzde 62’i kadrosuz çalışıyor. Kadrosuz çalışan işçilerin kadro geçmesi ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır.” diye sordu. Faaliyet raporuyla ilgili CHP’lilerin eleştirilerine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Doğan, bu yıl, ilk yıl heyecanı ile çalıştıklarını söyledi. Doğan, “Samimiyet ve gayretle iş yaptık, eksiğimiz hatamız varsa, düzeltiriz. Türkiye’deki birçok belediyeye göre hata oranımız düşüktür. Bürokratlarımızın katkıları çok; benimle çalışmak kolay değil. Hak- hukuk ve adalete, şeffaf olmaya, paranın kuruşunu ziyan etmemeye, az parayla çok iş yapmaya gayret ettik.” dedi.

"TRAMVAYDA SIKINTILAR UNUTULACAK"

Doğan, şöyle konuştu: “2017’de İzmit, Kocaeli birçok yenilikle tanışacak. Tramvay da son noktaya geldik. Binildiğinde sıkıntılar unutulmuş olacak. Seçildiğimizde uzun yıllardan gelen borçlar vardı. Biz geldik, önce vatandaşa ve işçimize, müteahhitlere olan borçları o yıl bitirdik. Bizim hiçbirine 1 lira borcumuz olmaz. SGK ve Vergi Dairesine olan borç sarmalını durdurduk. 5-6 yıl sonra İzmit Belediyesi’nin devlete de borcu kalmayacak. SGK ve vergileri düzenli olarak yatırıyoruz. İzmit’te sosyal belediyeciliğe ağırlık veriyoruz. Yeni açılan yerlere personel alıyoruz. En az sayıda personelle yürütmeye çalışıyoruz. Personel giderimiz düşüktür. Personel giderinde hedefim, yüzde 15’in altına inmesidir. Geri dönüşüm konteynırları istendiği gibi kullanılmıyor. Bu bir süreç. İnşaat ve ev eşyası atıklarını sokağa atmayın diyoruz. Çevre konusunda eğitimler devam ediyor. Hep birlikte çevre bilincini artıracağız.”

Akmeşe’ye gaz gidiyor

CHP’li Barboros Akkuş, “13 yıldır İzmit’i siz yönetiyorsunuz. Borçlarda, sizin de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yeni kurulacak çöp fabrikası döndü dolaştı İzmit Belediye sınırları içinde kurulmasına karar verildi. Bu konuda ne diyeceksiniz.” dedi. Doğan’ın meclis toplantısında referandumda evet oyu vereceğini açıklamasını eleştiren CHP’li Ersin Albayrak, “Siz bu şehrin yed-i eminsiniz, herkesi kucaklamalısınız. Taraf olmamalısınız. 16 Nisan’da yapılacak referandumda tercihinizi deklare etmemelisiniz.” dedi.

DOĞAN: “TARAFIM”

İzmit Belediye Başkanı Doğan, CHP’li Albayrak’ın eleştirilerini şöyle cevap verdi: “Herkesin belediye başkanıyım. Herkese eşit adalet içinde 8 yıldır hizmet ediyorum. Bu konuda hassasız. Siyaset ötesi duran belediye başkanıyım. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren anayasa tercihi olacak. Bölücü örgütler; DAEŞ, PKK, FETÖ’cüler, kampanyalar yapıyorlar. Ülkemizi bölmek istiyorlar. Ben hizmette değil, vatanımın geleceği için görüşümü söylerim, taraf olurum. Nevzat Doğan olarak ben tarafım. Benim kişisel duruşumdur. Kimse çekinmesin, içindekini söylesin. Referandum, siyasetin ötesi bir konudur. 2917 yılı, 2018’den daha başarılı olacaktır.” dedi. İzmit Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Faaliyet raporuna CHP’liler ret oyu verirken, rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında önümüzdeki ay meclis toplantısının 2 Mayıs Salı günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

