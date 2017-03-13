CHP’lileri üzen görüntüler

CHP İl Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri, Yukarı Hereke Mezarlığı’nda yaptığı incelemelerde gözlerine inanamadı.

CHP İl Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Müzeyyen Topçu Tan, Yukarı Hereke Mezarlığı’ndaki incelemenin ardından sosyal medya hesabından izlenimleriyle ilgili görüntüleri yayınladı, görüşlerini yazdı.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine mezarlıkta inceleme yaptıklarını söyleyen Tan, mezar taşlarının kırık ve harap durumunda olduğunu belirterek, “İncelemeler esnasında gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı ve üzdü. Mezarlıkta aralarında Osmanlı’dan kalan mezar taşlarının da bulunduğu birçok mezar taşı kırılmış, dökülmüş, boyanmış ve tahrip olmuş durumdaydı. Mezarlık, adeta içki içenlerin mekanı olmuş, at gübresi dahil bilinçsizce atılan çöpler yüzünden çöplük haline gelmiş durumdaydı. Mezarlığı çöplüğe çeviren, ölüsüne saygı duymayan bu insanlardan, dirisine saygı göstermesi beklenir mi?” dile yazdı, yetkililerin de duruma el koyması gerektiğini vurguladı.