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CHP’nin çarşı turu

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CHP’nin çarşı turu
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önderliğindeki CHP heyeti, İzmit çarşı turu attı.

Belediye Çarşı İşhanı ve Gül İş Merkezi esnafını ziyaret ederek ‘Hayırlı işler’ dileyen CHP heyetinde Sarıbay’ın yanı sıra il yöneticisi Selim Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İl Referandum Koordinasyon Kurulu üyesi Hüseyin Erol, önceki dönem İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Aliye Hale Meriç de yer aldı.

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Bizim derdimiz ülkemizin, çocuklarımızın geleceği. Vatan için yola çıktık. Demokrasiye inanan her insanımızın bu referandumda hayır demesi gerekir. Bu anayasa değil, tek kişiye yapılmış bir proje” dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya da “80 milyonun kaderi tek kişiye emanet edilir mi? Biz 2010 yılındaki referandumda da yapmayın yanlıştır dedik ama o zaman da inatla Evet dediler ve devleti, emniyeti, adaleti, orduyu kaptırdılar. 2010 referandumunda hayır çıksaydı 15 Temmuz darbe girişimi olur muydu?” diye sordu.

 

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