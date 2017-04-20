CHP’nin özgüveni yükselmiş

16 Nisan öncesi AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile sık sık görüşme imkânı bulmuştum. Referandum sonrası ilk görüştüğüm il başkanı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay oldu.

Cengiz Ağabey, önceki gün gazeteye Başkan Vekili Harun Yıldızlı ile birlikte geldi. Sonuçları değerlendirdik, geleceğe baktık. Her şeyden önce CHP İl Başkanı Sarıbay’ı, özgüveni çok yükselmiş, hiç yorgunluk izi bulunmayan, moral depolamış bir siyasetçi olarak gördüm. “İlçe Başkanlarımı topladım. Özellikle Başiskele çok üzgündü. Kimse üzgün olmasın. Herkes çok çalıştı karşılığını aldı. Herkes başarılıdır dedim” diye anlattı.

Sarıbay, ilk fırsatta Saadet Partisi İl Merkezi’ne “Güle güle oturun” ziyareti yapacak. Sonra öncelikle Yahya Kaptan Mahallesi’ne (%81 HAYIR çıkmıştı) teşekkür ziyareti planlıyor. AK Parti İl Başkanı Ceyhan’ın ağzından sık sık “Cengiz Ağabey” sözünü duymuştum. Sarıbay da, AK Parti İl Başkanı’na büyük saygı duyuyor, “Bu dönemde Şemsettin Ceyhan’ın il başkanı olması, Kocaeli için de, AKP için de büyük bir şanstır” dedi.

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16 Nisan referandumu sonuçları kuşkusuz CHP’lileri sevindirdi, özgüvenlerini arttırdı. Ama bir durum daha var: CHP’lilerin sorumluluğu da arttı. Bu sonuçlar, ilimizde CHP’nin seçim kazanabileceğini gösterdi ve 2019 için artık çok dikkatli çalışmaları gerekiyor. Bu tabloyu hatırlattım Sarıbay’a, “Adayları önceden belirlemek gibi bir düşünceniz vardı. Durum nedir” dedim.

Sarıbay şunları söyledi:

“Bu sonuçlar gösteriyor ki Kocaeli’de Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derince, Körfez’de ve tabii ki Büyükşehir’de seçim kazanabileceğimizi gösteriyor. Ben adaylarımızın erken belirlenmesinden yanayım. Sayın Genel Başkanla da bunu konuşuyoruz. Ama önce parti Genel Merkezi aday belirleme yöntemini belirleyecek. Yöntem belirlenmeden olmaz”

CHP ilimizde birkaç yerde sonuçlara itiraz etmiş. Ama Sarıbay’ın bu itirazlar konusunda pek fazla umutlu olmadığını hissettim.

Sarıbay beni, partinin yeni binasına bir kahve içmeye davet etti. İlk fırsatta gideceğim. Ben de CHP il başkanından söz aldım. Kocaelispor Play-Off finaline kalırsa maça gelecek. Şemsettin Ceyhan’dan da aynı sözü almıştım.

Düşünün, tarafsız sahada Play-Off finali. Hem AK Parti, Hem CHP il başkanları tribünde. Bizim ülkemizde siyaset her yere girmişken, Kocaelispor için az gövde gösterisi olmaz. Ben de iki il başkanının arasında oturup finali izlemeyi hayal ediyorum.

Atı alın Üsküdar’ı geçmiş

Türkiye 16 Nisan Pazar günü bir kez daha demokrasiyi ne kadar özümsediğini, halkın demokrasiye ne denli sahip çıktığını kanıtladı. Son derece düzgün, son derece olgun bir referandum yapıldı.

Hepimiz sandık başına gittik. En küçük bir olumsuzluk, sizi rahatsız edecek en küçük bir şaibe izi gördünüz ya da hissettiniz mi? Avrupa, ABD bu kadar düzgün yapamıyor bu işleri. Biz yaptık ve hepimizin başarısıdır.

Referanduma katılma oranı yüzde 80’in üzerinde.

24.326.251 adet EVET oyu çıkmış.

23.173.124 HAYIR oyu var. EVET (%51.21), HAYIR(%48.79).

Oyunun kuralı belli. Hangi taraf bir fazla oy almışsa, o kazanmış olacak. 55 milyondan fazla seçmenden, 50 milyon civarında oydan söz ediyoruz. 1 oy farkı yeterli. Aradaki fark 1.2 milyonun üzerinde.

Türkiye Özal döneminde siyasi yasaklarla ilgili bir referandum yapmıştı. Yasakların kalkması, 70 bin civarında oy farkı ile kabul edilmişti. O dönemde de iktidardaki Özal yasaklar kalkmasın istiyordu. Az farklı sonuç üzerinde tartışma olmadı.

16 Nisan için, propaganda döneminin haksızlıklarından söz edilebilir. “Adil bir yarış olmadı” diyenlere “Hadi canım oradan“ diyemezsiniz.

Ama ortaya çıkan bu sonuca şaibe düşürmeye çalışmak, “Referandumu yenileyelim” demek, hele hele bu saatten sonra, “Gelin birlikte yeni Anayasa yapalım” demek bana abes geliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sayım başladığı sıralarda aldığı kararları yanlış bulmuyorum. Birkaç yerde, sandık kurulları zarfları ve pusulaları mühürlemeyi unutmuş. YSK, “Bu mühürsüz oyları iptal kabul ediyorum” dese, daha büyük haksızlık olurdu. Doğru yaptı. Efendim “TERCİH” mühürü yerine “EVET” mühürü kullanılmış. Ne fark eder. Oy pusulasına vatandaş parmak bassa, tükürüp ıslatsa, bu yine tercihi gösterir. O oylar kabul edilmese, iptal edilmiş olsa, daha büyük yanlış olurdu.

Tencere tava ile yürümenin, “Bu referandumu kabul etmiyoruz, HAYIR’lar kazanmıştır” demenin hiçbir anlamı ve geçerliliği olmadığını düşünüyorum.

Her konuda Avrupa Birliği’nden yanayım. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesinden yanayım. Ama 16 Nisan ile ilgili Avrupa Birliği’nin hazırladığı raporu da çok yanlı ve haksız buluyorum.

Ülke tercihini yaptı. EVET oyları, 1.3 milyon adet fazla çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi. Önümüzdeki pazar günü referandum tekrarlansa, sonuç aynı yönde daha farklı çıkabilir.

Muhalefetin bu sonucun keyfini çıkartması lazım. Bu ülkede her iki insandan biri AK Parti’yi tutuyorsa, diğeri de muhaliftir. Muhalefet şimdiden 2019’u hedeflemelidir. Kimi Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına rakip çıkartacaklar. Yerel seçimlerde büyük şehirleri kazanmak için kimleri aday gösterecekler? Bunlar üzerinde çalışmaları lazım.

Yönetim sistemi konusunda, Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi “Atı alan Üsküdar’ı geçmiş”tir. Ya da “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye” diyebiliriz.

Muhalefetin Türkiye’yi germek yerine 2019’un çalışmalarına başlaması, ülke için çok daha hayırlı olacaktır.

Akmeşeli’nin kafası karışık

Akmeşe, merkeze 20 kilometre mesafede, İzmit’e bağlı çok özel, çok güzel bir bölge. Akmeşe ne yazık ki çok ihmal edildi. Yol sorunu var. Elektrik sorunu var. Doğalgaz sorunu yok, çünkü yıllardır sadece doğalgazı yok.

Her seçim dönemi öncesi Akmeşe’ye gaz sözü verildi. Hatta birinden önce, Akmeşe yolu kenarına gaz boruları bile getirilip, yığıldı. Ama seçim bitti, borular toplandı. Akmeşe yıllardır doğalgaz bekliyor. AK Partililer söz veriyor, tutmuyor. Malum, 16 Nisan referandumu öncesinde de “Bu kış gaz garanti” denildi, hatta bir de temel atma töreni düzenlendi. Ama Akmeşeli’nin kafası karışık, hala inanmıyorlar.

700 HAYIR 450 EVET ÇIKTI

Önceki gün, Akmeşe’den bir okurum aradı. Akmeşe’nin yerlilerinden akil adamlarından. “Gaz konusunda bazı tereddütlerimiz var. Bir kez daha aldatılmış olmak istemiyoruz” dedi. Bana ilginç bazı bilgiler verdi.

Okurumun anlattığına göre, Akmeşeli mahalle muhtarlarından biri, 16 Nisan öncesi Beştepe’ye Cumhurbaşkanı’nın bir toplantısına davet edilmiş. Muhtar gitmiş. Bir fırsatını bulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ulaşmış, “Efendim, bize bir türlü gaz gelmedi” demiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan takipçi adam. Birkaç gün sonra, İzmit Kaymakamlığı’ndan, Cumhurbaşkanı’na ulaşan Akmeşeli muhtara bir yazı gelmiş. Yazıda, “Bölgenizin doğalgaz şebekesi ile ilgili şimdilik bir planlama olmadığı öğrenilmiştir” yazıyor. Ama bu yazıdan bir süre sonra, apar topar Akmeşe’de gaz şebekesinin temeli atılıyor. Okurum bana şunları söyledi:

“Şebeke inşaatına çok yanlış yerden başlandı. Borular nereye doğru döşeniyor belli değil. İnşaatı kim yapıyor diye soruyoruz. İhale yok, müteahhit belli değil. Zaten temel atma töreninden sonra iki gün çalıştılar, sonra yok oldular. Akmeşeli bu işe güvenmiyor. Bu nedenle de 16 Nisan’da 700 HAYIR, 450 EVET çıktı. Bu defa da aldatılıyorsak, bunun siyasi faturası birilerine çok ağır çıkar.”

Ben anlatılanları aktarıyorum. Umarım, 16 Nisan öncesi Akmeşe’ye gaz sözü verenler, eylül ayına bu işi yetiştirir. Akmeşe’nin gaz işi, İzmit’in tramvay işine benzemesin.