Çift kalede gol yağmuru

Ligin ikinci yarısının ilk maçında pazar günü deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, bu maçın son provasını bugün yaptı.

Büyükşehir Tesisleri’ndeki çift kalede Tekirdağspor maçında sahaya çıkması beklenen ideal takım, yedek takımı 6-1 mağlup etti.

ALİ KETEN’E SOL BEKE

Pazar günü ligin ikinci yarısının ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da, sakat ve cezalı futbolcuların çok oluşu da teknik ekibi düşündürüyor. Sinan Pektemek’in kadro dışı kalması, Hamza ve Kadir Öge’nin cezalı, kaleci Yusuf’un da sakat olması yüzünden teknik ekip, zorunlu değişime gitti. Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız’ın çift kalede cezalı sol bek Kadir Öge’nin yerine Ali Keten’e, stoperde ise Kemal’e şans verdiği görüldü. Yusuf’un yerine kaleye kimin geçeceği ise netlik kazanmadı.

İSHAK’TAN ÜÇ GOL

Kocaelispor’un pazar günü Tekirdağspor ile oynayacağı maç öncesinde son yapılan provada teknik ekip sahaya süreceği on biri de denedi. As takım Can, Murat, Kadir Gezer, Kemal, Ali, Burak Süleyman, Sefa, Mesut, Mert, Oğuzhan ve Burak Özbakır, yedek takım ise Kılıç, Kadir Öge, Fatih, Akif, Erol, Mehmet, Eray, Şenol, Hamza, Mehmet, İshak ve Özgür tertibi ile sahadaydı. Maçın ikinci yarısında as takımda oynayan İshak ve Özgür, etkili oyunlarıyla dikkat çekti. As takımın 6-1 kazandığı maçta golleri İshak (2), Burak Süleyman (2), Kadir Gezer ve Mehmet Avcı attı.