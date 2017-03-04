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Çiftçi, MÜSİAD’da Yeni Dünya düzenini anlattı

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Çiftçi, MÜSİAD’da Yeni Dünya düzenini anlattı
MÜSİAD Kocaeli Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen konferansa Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Stratejist-Yazar Abdullah Çiftçi konuşmacı olarak katıldı.

MÜSİAD Sosyal Tesisleri’ndeki konferansta MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, yöneticiler ve üyeler ile davetli üniversiteli gençler, Abdullah Çiftçi’yi ilgiyle dinledi.

TRUMP-KÜRESELCİ KAPIŞMASI

 “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Ekonomisi” konulu konuşma yapan Stratejist-Yazar Çiftçi, ABD ve Avrupa’da kapitalizm ve küreselizm kavgası yaşandığını belirtti, “ABD’de Hristiyan-Kapitalizmi destekleyen Trump ile küreselciler kapışıyor. Bizde nasıl Nakşibendilik, Kadirilik diri ve canlı ise, yüzyıllar önce ortaya çıkan Tapınakçılar da bizimkilerden daha diri ve canlı durumdadırlar. Teknolojiyi ve şeytani aklı kullanılıyorlar.” dedi.

HEPSİNİN HESAPLARI BAŞKA BAŞKA

Siyonistlerin bölgemizde, şii-sünni-mezhep çatışması çıkarmak istediğini öne süren Çiftçi, tarihin kırılma noktasında olduğumuzu, tarihin yeniden tersine döndüğünü söyledi. Çiftçi, şöyle konuştu:

“20 yüzyılın Marksizminin yerine bu yüzyılda özyönetim göreceğiz. Bu yüzyılda devletler arasında sıcak savaş görünmüyor. Savaşlar; istihbarat, siber ve finans savaşları olacak. Küreselciler ve Kapitalistlerin projesi;  FETÖ, DAEŞ ve PKK ile ülkemize ve bölgemize kumpas hazırlıyorlar. Bu arada kapitalistler ile küreselciler de birbirleri ile kapışıyorlar. Bölgemizde küçük küçük devletler olsun biz yönetimi diyorlar. Terör örgütlerini kullanıyorlar, hepsinin başka başka hesapları var. Bu şebekeler, Suriye’yi çözmeye değil, dağıtmaya geliyorlar.”

Ekonomik olarak Avrupa’dan daha iyi noktaya geleceğimizi ifade eden Stratejist-Yazar Çiftçi, “Reina saldırısı, Arap milyarderlerine gözdağı vermek içindi. Türkiye’ye finans saldırısı var; ama çökertemiyorlar. Arap milyarderler artık Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de sadece mülteciler değil, Ortadoğu’dan paralı kitle de geliyor.” diye konuştu.

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