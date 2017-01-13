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Çiftçi umutlandı! Dereceler -13'ü görünce...

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Çiftçi umutlandı! Dereceler -13'ü görünce...
Kocaeli’de 3 gün süren kar yağışı sonrasında sıcaklığın -13 dereceye düştüğü Kandıra ilçesindeki 50 milyon metreküp su kapasiteli Namazgah Barajı tamamen buz tuttu. 

Kandıra Kabaağaç Mahallesi'nde bulunan 50 milyon metreküp su dolu Namazgah Barajı'nın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Kocaeli’de 3 gün boyunca etkili bir şekilde yağan kar sonrası termometrelerin -13 dereceyi gösterdiği Kabaağaç Mahallesi'nde bulunan ve tamamen buzla kaplanan gölet görenleri şaşırtıyor. Barajı ziyaret eden vatandaşlar barajın donduğuna önce inanmasalar da attıkları kar topunun buz yüzeyde dağılması karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından inşa edilen baraj, 50 milyon metreküp su tutma özelliğine sahip. Kar yağışı ile birlikte tamamen dolu olan barajda, buz tabakasının erimesi sonrasında kapakların açılacağı öğrenildi.

Aynı zamanda elektrik üretiminin de yapılığı barajın donması karşısında şaşırdığını belirten Kabaağaç Mahalle Muhtarı Mustafa Bayram Çelik, “Geçen haftadan beri bölgemizde kar, sürekli yağıyor. Gördüğünüz gibi barajımız da buzlar içinde. Hava sıcaklıkları -13, -14 derecelerde. Kandıra son 10-15 yılın en fazla kar yağışını gördü. Köyde ben 1 metre 30 santim kar kalınlığı ölçtüm. İnşallah biz çiftçiler olarak da bu durum bereket olur diye düşünüyorum. Çünkü büyüklerimiz diyor; ‘fazla kar yağarsa o sene bereket olur’ diye. İnşallah bu sene ürünlerimiz çiftçilerin yüzünü güldürür” dedi.

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