Çiftçilere hibe desteği, modern tesise dönüşüyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hibe desteğinden ilimizde 35 kişi yararlandı, hazırlanan projeler için Bakanlık toplam 15 milyon 181 bin TL ödeme yaptı. Hayata geçirilen projelerde 268 kişiye istihdam sağlandı.

TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

İzmit’e bağlı Düğmeciler Köyü Muhtarı Basri Biricik de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hibesinden yararlandı. Kendi köyünde 22 dönüm arazide modern ve çevre dostu bir tavuk çiftliği kurdu.

YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

Çiftliğin toplam maliyeti 800 bin TL. Bu maliyetin yarısı olan 400 bin TL’yi Devlet hibe olarak ödüyor. Basri Biricik, tavuk çiftliğinde CP firması için her 42 günde 330 bin civcivi kesimlik tavuk olana kadar besliyor.

KIRSAL YATIRIMCIYA MÜJDE

2016 yılında ilimizde yürütülen “Kırsal kalkınma yatırımları hibe desteklemeleri” tamamlandı. Bakanlık tarafından kabul gören projelerin bedelleri hibe desteği olarak 30 Aralık 2016’ya kadar yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.

35 ADET PROJE İÇİN 15 MİLYON 181 BİN 502 TL ÖDENDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 5 yıl faaliyet gösterme zorunluluğu bulunan bu projesine ilimizde toplam 72 kişi müracaat etti. 41 kişi hibe sözleşmesi imzaladı, 6 projenin ise uygulamasının iptal olduğu açıklandı. Bakanlıkça kabul edilen 35 adet proje için 15 milyon 181 bin 502 TL hibe desteği yapıldı.

AMACI

Kırsal Kalkınma Desteği, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile ilgili işletmelerin teşviki amacıyla yapılan desteklenmeleri kapsıyor. İlimizde bugüne kadar (2008-2016) 51 işletme projesi bu kapsamda desteklenerek 18 milyon 785 bin TL hibe ödemesi yapıldı. Hayata geçirilen projelerde 268 kişiye istihdam sağlanmış oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Kırsal Kalkınma desteğinden yararlanabilmek için Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı, kendine ait ya da kiralık arazisi veya işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler bu programdan yararlanabiliyor. Proje konularına göre en düşük 30 bin ile en yüksek 2 milyon TL arasında %50 KDV yatırımcıya ait olmak üzere hibe desteği verilebiliyor.

PROJENİN % 47’Sİ KANDIRA’YA

2016 yılında Kırsal Kalkınma Desteği’nden 35 proje’nin 20’si kanatlı, 4’ü mantar yetiştiriciliği, 8 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 1 adet küçükbaş, 1 adet bitkisel ürün işlenmesi ve paketlenmesi projesi, 1 adet hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesini kapsıyor. 15 proje ile Kandıra ilçesi başı çekerken, projelerin % 47’si için 7 milyon 135 bin lira ödendi. İzmit ilçe de 9 proje için 3 milyon 110 bin TL, Kartepe ilçesinde 4 proje için 1 milyon 498 bin TL, Derince’de 2 proje ile 928 bin TL, Dilovası’nda 1 Proje için 486 bin TL, Karamürsel’de 2 proje için 572 bin TL, Gebze’de 1 proje için 750 bin TL, Gölcük’te 1 proje için 700 bin TL olmak üzere toplam 15 milyon 181 bin TL ödeme yapıldı. Projenin amacı üreticilerin ürünlerine yeni pazarlar oluşturmak, bu yolla ürün satış fiyatlarının düşmesini engellemek, işlenmiş ürün olarak katma değer üretmek ve istihdamı arttırmak amaçlanıyor.

MUHTAR PROJEYE KATILDI, 400 BİN TL HİBE ALDI

İzmit’e bağlı Düğmeciler Köyü’nün muhtarı Basri Biricik de Bakanlığın Kırsal Kalkınma Desteği Projesi’nden yararlananlardan. 800 bin TL tavuk çiftliği projesi kabul görmüş ve 400 bin TL hibe alarak projeyi hayata geçirmiş. Projesi 22 dönüm arazi üzerine 2 katlı 3 bin 600 metre kare alanda hizmete girerken hayata geçirilen proje 3 kişiye de istihdam sağlıyor.

1 YILDA 330 BİN BESİ TAVUĞU YETİŞTİRİLECEK

Basri Biricik, tavuk çiftliğinde 42 günde Adapazarı’nda faaliyet gösteren CP firmasına etlik civciv yetiştiriliyor. Tek bir üretimde 55 bin civciv üretim kapasitesine sahip ile 2 katlı tavuk çiftliği yılda 6 kez yaklaşık 330 bin bin tavuk üretimi yapabiliyor. Son teknoloji ile yapılan çiftlik için Basri Biricik Bakanlığa 800 bin TL bir yatırım bedeli göstermiş. Kabul gören projenin yarısını bakanlık Kırsal Kalkınma Desteği olarak 400 bin TL ödemiş. Ancak Biricik bununla yetinmemiş son teknoloji ile koku yapmayan çevre dostu bir tavuk çiftliği kurmuş ve yaklaşık 2 Milyon TL’ye mal olan bir yatırım gerçekleştirmiş.

ÇEVRE DOSTU TAVUK ÇİFTLİĞİ

Biricik; “Civcivleri, yemi firma kendisi bize gönderiyor ve biz de firma adına civcivleri yetiştiriyoruz. Bakanlığın Kırsal Kalkınma Desteği küçük işletmeler için ikramiye tesellisi olmuştur. Ancak tek sıkıntımız işi bilmeyen insanların da hibeden yararlanmak için bu işe girerek asıl bu işi yapan çiftçileri sıkıntıya sokması. 1 kilosunu 43 kuruştan büyüttüğümüz civcivlerin bakımı, üretimi oldukça zor. Son teknoloji ile kurduğumuz çevre dostu tavuk çiftliği için özellikle koku yapmayan havalandırma ve filtre sistemini kurduk. Çiftliğin çevre dostu olabilmesi amacıyla sistem için vakıflar bankasından da ayrıca 850 bin TL düşük faiz kredi kullandık” dedi.

Şennur YILDIZ

