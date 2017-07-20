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Çifte zam yatıyor

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Çifte zam yatıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, paralarını almaya başladı. Maaşlara hem 5.89 enflasyon zammı hem de ek ödeme artışı yansıtıldı.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri bu haftadan itibaren yapılmaya başlandı. Ödemeler emeklilerin maaş alma günlerinde hem yüzde 5.89 enflasyon zammı hem de ek ödeme artışı yansıtılarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, ayın 3'ünde belli oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen yüzde 5.89'luk enflasyon, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı oldu. Ödemelerde bir artış daha oldu. Maaşlar arttığı için her ay aylıklara eklenen ek ödeme de arttı. Şimdi maaş ödeme dönemi başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu ay ödemeleri hem yüzde 5.89 enflasyon zammını hem de ek ödeme artışını ekleyerek gerçekleştiriyor. Emekliler maaş alma günlerinde çifte zamlı paralarını alıyor.

HER AY EKLENİYOR

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme alıyor. Haziran ayı net maaşı bin 500 lira olan emekliye, 60 lira da ek ödeme veriliyordu. Yani emeklinin eline bin 560 lira geçiyordu. Temmuz'daki zamla bin 500 liralık net maaş bin 588 lira 35 kuruşa yükseldi. Ek ödeme de 63 lira 53 kuruşa çıktı.

GÖZLER FARKTA

Temmuz maaşlarını 22-23 Haziran'da alan memur emeklileri, 3 zammın getirdiği farkı ise önümüzdeki günlerde cebine koyacak. Memur emeklileri, açıklanacak ödeme tarihlerine kilitlendi. Maaşlar; yüzde 2.92 enflasyon farkı, yüzde 4 zam ve ek ödemedeki yükseliş göz önüne alınarak hesaplanacak ve bu artışların getirdiği farklar ödenecek.

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ÖRNEK HESAPLAMA

Haziran ayı net maaşı bin 500 lira olan emekli, ayda 60 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline bin 560 lira geçiyordu. Bu ay hem maaş hem ek ödeme arttı. Emeklinin eline bu ay geçecek para şöyle hesaplanıyor:

- Bin 500 lira olan net maaşa yüzde 5.89 enflasyon zammı ekleniyor. Temmuz ayı net maaşı bin 588 lira 35 kuruş (1.500 x % 5.89 = 1.588,35) oluyor.
- Yeni maaş üzerinden yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıyor. Bu tutar da 63,53 lira (1.588,35 x % 4 = 63,53) oluyor.
- Temmuz ayı net maaşına vergi iadesi tutarı ekleniyor. Karşımıza bin 651 lira 88 kuruş (1.588,35 + 63,53 = 1.651,88) rakamı çıkıyor. Emeklimizin Temmuz maaşı bu rakam.

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