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Çiftlere evlilik öncesi 'eğitim kitabı' dağıtılacak

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Çiftlere evlilik öncesi 'eğitim kitabı' dağıtılacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin 21 ilinde nikah başvurusunda bulunan tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim kitapları dağıtımı yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin 21 ilinde nikah işlemlerini başlatan tüm çiftlere, evlilik öncesi "eğitim kitapları" dağıtılacak.

AA muhabirinin Bakanlık'tan edindiği bilgiye göre, ilk adımı 2012'de atılan ve sonrasında yerel yönetimler ve Bakanlığın il müdürlükleri aracılığıyla genellikle seminer programları şeklinde uygulanan evlilik öncesi eğitimlerinin tek bir kılavuz kitap üzerinden Türkiye genelinde yaygınlaştırılması kararı alındı.

"Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi" olarak adlandırılan çalışmayla eğitim programına yönelik daha önce hazırlanan üç kitapta öne çıkan bilgiler, tek bir kitapta toplandı.

Bakanlık, projeyle bu yıl belirlenen 21 ilde evlilik başvurusunda bulunan çiftlere, eğitim kitaplarını dağıtacak. Proje için 252 bin lira bütçe ayrılırken, ilk etapta 110 bin evlilik öncesi eğitim kitabının çiftlere ulaştırılması sağlanacak.

"Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" konularının işlendiği kitabın dağıtımının yapılacağı iller, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Ordu, Erzurum, Malatya, Van, Gaziantep ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerde kitapların dağıtılmasının ardından, yürütülecek etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre uygulamanın Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Hedef "mutlu" evlilikler

Bakanlığa bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projeyle, çiftlerin evliliğe iyi ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi sağlanıyor.

Eğitimlerle çiftlerin birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını, baş edemedikleri problemlerde yardım ve destek alabilecekleri merkezler ve bu merkezlerin verdiği hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Eğitim kitapçığında çiftlerin kayınvalide, görümce gibi evlilik yoluyla edineceği akrabalarıyla ilişkileri, hukuki hakları ve özel hayata yönelik bilgilendirici, yol gösterici anlatım yapılıyor. Kitapçıkta olası aile içi problemlere karşı yardım alınabilecek hizmet merkezlerine yönelik bilgilere de yer veriliyor.

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