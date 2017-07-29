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Çiftlik sahiplerine şok! İnternetten başvurdu, işe alındı saatler sonra...

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Çiftlik sahiplerine şok! İnternetten başvurdu, işe alındı saatler sonra...
İzmit'te internetten başvurup işe alındığı çiftliği soyan şahıs yakayı ele verdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre Türkmen uyruklu Maksat E. (24) isimli  şahıs, İzmit  Akçaova Köyü’nde bulunan bir çiftliğin internet üzerinden verdiği iş ilanını görüp başvurdu. Dün akşam saatlerinde çiftliğe giden Maksat E. hayvancılık işinden anladığını, eğitim için Türkiye’ye geldiğini  söyledi.  Çiftlik sahipleri genci  bin 750 lira maaş, yemek ve kalacak yer vererek işe aldı. Maksat E. saatler sonra çevreyi kontrol edip,  çiftlik evinde bulunan değerli elektronik eşyaları alarak kayıplara karıştı. 

ÇALDIKLARI İLE YAKALANDI
Durumu fark eden çiftlik sahipleri hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri işe girdikten birkaç saat sonra  hırsızlık yapan şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın polis bölgesine geçiş yaptığı için Emniyet ekiplerine haber verdi.  İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bekirpaşa  Polis Merkezi ekipleri,  yaptığı teknik takip çalışma sonucu şüpheli Maksat E.’yi, İzmit şehirler arası otobüs terminali bölgesinde çaldığı elektronik eşyalarla birlikte yakaladı. Maksat E. daha sonra Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kerim YAVUZ
 

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