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Çiğ fındık faydalı mı?
Çiğ fındık faydalı mı?
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Çiğ fındığın faydaları nedir? sorusuna yanıt veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, fındığın bağışıklığı kuvvetlendirdiğini, beyni koruduğunu, diyabet riskini azalttığını ve kanserden koruduğunu söyledi. Tam bir sağlık deposu olan fındık, beyin sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli faydalar sağlıyor. Lezzetinin yanı sıra yapısında bol miktarda lif barındırıyor.