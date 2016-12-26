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Ciğerinin yarısını amcasına verdi

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Ciğerinin yarısını amcasına verdi
Aynalı Fırında 1 yıldır servis elemanı olarak çalışan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Şebnem Sarı, organ naklinin önemini belirterek topluma örnek olması açısından 67 yaşındaki amcası Osman Sarızeybek’e karaciğerinin yüzde 60’nı verdi.

ZİYARETE GİTTİ NAKİL İLE DÖNDÜ

İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 10’cu ada, 11.Blok adresinde oturan 44 yaşındaki Şebnem Sarı, 4 aydır Siroz rahatsızlığı tedavi gören amcası 67 yaşındaki Osman Sarızeybek’in hastalığı sebebiyle İzmir’e ziyarete gitti. Zeybek “Gittiğimde sohbet esnasında amcamın çok acil karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendim. Ve bunun kan grubu ile yapılabildiği, yengemin ve çocuklarının karaciğer nakline uygun olmadığı yapılan tetkiklerde ortaya çıkmış. Aileden sadece benim verebileceğim anlaşıldı. 50 yaşın altında olmak, kan gurubunun tutması ve diğer yaşamsal organlarımızın de dengede olması gerekiyormuş bende de tüm koşullar uygun olunca hiç tereddütsüz kabul ettim” açıklamalarına yer verdi.

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KARACİĞERİNİN YÜZDE 60’NI VERDİ

2 çocuk annesi Şebnem Sarı “Amcamın yaşaması için karaciğerimin % 60’nı verdi. İnsan olanın organ bağışı yapması gerektiğini düşünüyorum. Amcam değil tanıdığım gerçekten ihtiyaç sahibi olan birine de karaciğerimi verirdim. Zaten karaciğer 6 ayda tüm fonksiyonlarını kullanacak şekle geliyormuş. Bir yılda hastanın toparlanması söz konusu.  Bana bir zarar vermedi, sağlığımda oldukça iyi. Bana çok kızanlar oldu, 2 çocuğun var onları düşün dediler. Ancak ben inandım, 12 saat ameliyatta kaldım. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki ameliyatım çok başarılı geçti. Amcamın sağlığı da çok iyi. Organ bağışı çok önemli tüm toplumun bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar ölmesin yaşasın. Bir hayat kurtardım bu benim için anlatılmaz bir duygu” dedi.

Şennur YILDIZ

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