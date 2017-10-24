Cihan Çakır’ın davası sonuçlandı

KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEKLER

İyi halden dolayı alt sınırdan ceza alan Çakır’ın cezası iki yıl ertelendi. Avukatları CHP Kocaeli İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay ve CHP Kartepe İlçe Yöneticisi Av. Tamer Ejderoğlu davayı temyize götüreceklerini dile getirdiler. Çakır’ı bu önemli gününde CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP Kartepe Gençliği, CHP Kartepe Meclis Üyeleri ve ailesi yalnız bırakmadı.