Çıkışa geçmemin tam zamanı

Bir gerçek var ki, ilk 7 maç olmadık puan kayıpları yaşadık. Yoksa bu takımın ortaya koyduğu performansın puansal ve sıralamadaki karşılığı kesinlikle buralar değil. Üst sıralardaki yerimizi almamız için iyi oyunları skora yansıtmaya ve bir seriye ihtiyacımız var. İki hafta içerdeyiz, sonra Çorum deplasmanı. Bu akşamki Osmaniye maçı çıkışı başlatmanın tam zamanı. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek, detaylara geçiyorum.

OSMANİYE MORALLİ GELİYOR

Dikkatinizi çekmiştir, şu ana kadarki tüm iç saha maçlarını Uşak, Karaköprü ve Arsin gibi ligin yeni takımlarıyla oynamıştık. Gelenek sürüyor, bu akşam yine BAL’dan gelen Osmaniye’yi ağırlıyoruz. İlginç bir rastlantı olsa gerek. Osmaniye lige tutuk başladı, ilk 5 maçta kazanamadı. Teknik direktörün istifasının ardından takım Tarsus’ta sürpriz bir galibiyete imza attı. Maçın hemen ardından takımın teknik sorumluluğu Bahattin Güneş’e verildi ve Tepecik karşısında bir kez daha 3 puan geldi. 2’de 2’nin moral motivasyonuyla geliyorlar. Buradan en kötü bir puanla dönmek isteyeceklerdir. Karşımızda kalabalık adamla, sıkı savunma yapan bir takım göreceğimizi sanıyorum.

YAKALADIN MI ATACAKSIN

Sonuçta Osmaniye dişimize göre, yani alt etmemizin çok zor olmayacağı bir rakip. Takım savunmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Tekirdağ’da, Arsin karşısında sayısız gol girişiminden sonuç alamadığımız için puan kayıpları yapmıştık. Bu akşam o kadar pozisyon bulabilir miyiz bilemiyorum ama bildiğim yakaladığında atacaksın. İnşallah bu akşam final paslarıyla, son vuruşlarla ilgili sıkıntı yaşamayız. Son haftaların flaş ismi Burak Süleyman yine gol bölgelerindeki en etkili silahımız olacak. İshak belki çok gol kaçırıyor diye tepki alıyor ama rakip savunmayı dağıtarak, arkadan gelen arkadaşlarına fırsatlar yaratıyor. Bu durumu da görmek lazım. İshak’ın özelliği belli, yüksek toplarla onu buluşturmalıyız. Arsin maçında kafa golünü gördük. Bu şekilde beslenirse, golsüz maçı olmaz.

KAVLAK’TAN DOKUNUŞLAR

Teknik patron Fatih Kavlak, son maçta ilk 11’de çoğumuza göre sürpriz yaptı. Bir önceki maçın iyilerinden Burak Özbakır’ın kenara alınıp 16 yaşındaki Gökdeniz’in ilk tertipte sahaya sürülmesini garipsedik, acaba neden diye sorduk. Kavlak hafta içi bu konuyla ilgili, her oyuncunun kendisini hazır tutması gerektiğini belirterek, bu tür değişikliklerin olabileceğini söyledi. Bir anlamda her an her şeyi bekleyin mesajı verdi. Belli dokunuşlar elbette olmalı. Nitekim Gökdeniz hamlesi hiç fena değildi. Bu hamleler aynı zamanda kendini banko görenler için de vazgeçilmez olmadıklarını gösteren bir mesaj olsa gerek. Özetle Fatih hoca forma verilmez alınır diyor. Dün Gökdeniz, bugün bir başkası. Kadrodaki her isim ilk 11’de olacakmış gibi hazır olmalı.

TRİBÜNLER YÜKÜNÜ ALSIN

Sahadan tribüne çıkalım. Son iç saha maçında hava yağmurluydu ancak yine de tribünlerde 4 bin dolayında taraftar vardı. Metrolojiden aldığımız tahminlere göre bugün yağmur yok, öyle soğuk da olmayacak. Yani hava koşulları taraftarın maça gelmesine hiçbir şekilde mazeret değil. 4 haftadır kaybetmeyen, üstelik performansıyla ışık veren bir takımımız var. Hırs, istek, mücadele ne ararsanız var. Taraftar daha ne ister ki. Artık yavaş yavaş tribünler yükünü almalı, son 3 yılın ortalamasını bulmalıyız. Yani 10 binler sevişesine çıkmalıyız. Taraftara açık iki maçta çirkin tezahürat ve saha olayları konusunda bir sıkıntı olmadı. Bunun için taraftarımıza teşekkür edelim. Bu akşamki maçla ilgili beklentimiz de aynı. Hiçbir şekilde küfür yok. Sadece takımımızı destekliyoruz, ateşliyoruz.

KAPILARDAKİ HIRSIZLAR!

Hazır taraftar konusuna girmişken, önemli bir konuyu yeniden gündeme getireyim. Cuma günkü köşemde bilet satış rakamları hakkında bilgi vermiş, beleşçilerin bir hayli fazla olduğundan söz etmiştim. Bu akşamki maç öncesinde de bu konudaki uyarılarımızı yapalım. Öncelikle Mert imzasıyla aldığım bir mesaj paylaşayım. Mert şunları yazmış: “Herkes bedava girmenin peşinde. Stadyum kapısındaki görevliler de yakınlarını maça bedava sokma peşinde. Kapıya gel içeriye seslen, kapı açılsın gir. Ne güzel. Arsin maçı gidip 25 TL para verip bilet aldım, adam geldi önüme içeriye seslendi, kapı açıldı girdi, ben de girdim. Bilet görevim beyefendi diyor, keriziz biz ya buyur kardeşim bilet dedim. Yazık. Bu takımın en büyük düşmanı stadyum kapısındaki hırsızlardır”

BELEŞ GİRİŞLERE DİKKAT

Benzer konuda yıllardır şikayetler, ihbarlar var. Kimi kapı görevlileri bir yakınını ve dostunu içeriye bedava alınca bunu ne acı ki marifet sanıyor. Beleş giren mutlu, onu içeriye beleş alan mutlu. Olan kulübe oluyor. Hasılatlar düşük çıkıyor. Öyle üç-beş, on-on bir kişiden söz etmiyorum, içeriye bedava alınanların sayısı bir hayli fazla. Son maç örnek. İçerde en az 4 bin kişi var, satılan bilet sayısı 2500. Düşünün bedavacı sayısını. Buradan öncelikle bu işe alışkanlık haline getiren ve bundan büyük keyif alan kapı görevlilerine sesleniyorum. Bu yaptığımız hiç doğru değil. Lütfen vazgeçin. Buradan duyarlı taraftarımıza da seslenelim. Lütfen bu zihniyetteki kapı görevlilerini uyarın, baktınız oralı değil yönetime ihbar edin.

BİRLİKSPOR VE GÖLCÜKSPOR

Bugün iki temsilcimiz daha sahaya çıkacak. Geçen hafta Sancaktepe karşısında sezonun en kötü performansıyla, en farklı yenilgisini alan Kocaeli Birlik, yaralarını Diyarbakır’da sarmaya çalışacak ancak işinin zor olduğu da çok açık. Amed Sportif grubun iyi takımlarından biri. Erken gol yememek çok önemli. İnşallah puanla dönülür. Gölcükspor evindeki derbiyi kaybederek üstlere yaklaşma fırsatını tepti. Bugün zirve adaylarından Erok deplasmanına çıkıyorlar. Derbideki puanların telafisi için sahaya çıkacaklar. Kolay değil ama başarmak zorundalar. Zira takımın ligdeki konumu hiç iç açıcı değil. Kazanmaya, morale ihtiyaçları var. Erok deplasmanı tam zamanı. İki temsilcimize de zorlu sınavlarında başarılar diliyorum.

Haydi beyler, bayanlar

Bugün yeni bir heyecan başlıyor. Kadınlar ve erkekler Voleybol 2.Ligi perdelerini açıyor. İkişer takımımız var. Erkeklerde geçen sezon 1.Lig’in kapısından dönen Karamürsel İ.Y sponsor desteğiyle gücüne güç kattı. RDF Karamürsel İ.Y’ndan bu sezon artık 1.Lig bekliyoruz. Asın hedefin Efeler Ligi olmasını da diliyoruz. Voleybol severleri saat 14.00’de Hasan Gemici’deki ilk maça davet ediyoruz. Yeni Kandıra mütevazı kadrosuyla var olma mücadelesi verecek. Kadınlarda İhsaniyespor ile DSİ Spor ilimizi temsil edecek. Voleyboldaki 4 takımımıza da yeni sezon için başarı diliyorum.