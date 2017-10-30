“Çıkmaz Sokak Çocukları” Adana Turnesi’nde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Adana’da düzenlenen tiyatro festivaline katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu ile Adana Turnesinde. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “4.Şehir Tiyatroları Buluşması” festivali kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları “Çıkmaz Sokak Çocukları isimli oyun ile 23 Ekim 2017 ‘de Adana’da sahne aldı.
YENİ SEZONDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK
16 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Adana seyircisinin büyük beğenisini kazanan Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu, 2017-2018 sezonunda da Kocaelili tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
Oyun adı
ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI
Yazan
LYLE KESSLER
Çeviren
ALİ HALİM NEYZİ
Yönetmen
MEHMET ÇEVİK
Yönetmen yardımcısı
AYTEK METE ELGÜN
Dekor tasarımcısı
BEHLÜLDANE TOR
Kostüm tasarımcısı
MELTEM GÜNAYDIN
Beste
MURAT GEDİKLİ
Işık tasarımcısı
CAFER YİĞİTER
Ses tasarımcısı
İLKER SEVÜKER
Oynayanlar :
AYDIN SİGALI
LEVENT MURATOĞLU
F.ÇAĞRI MENGÜÇ
Dekor kostüm asistanı
EMİNE KAYNAK YILDIRIM
Sahne Amiri
SALİH MAT
Işık kumanda
ADEM KARATAŞ
Ses kumanda
İLKER SEVÜKER
Aksesuar
SAVAŞ AYDOĞGU
Sahne terzisi
SEZAİ ÇAKMAR
Kuaför – makyaj
GÜLAY TURAN
Sahne teknisyenleri
MURAT GÜN, YÜKSEL KIZILCIK
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.