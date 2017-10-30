Kocaeli10 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. “Çıkmaz Sokak Çocukları” Adana Turnesi’nde
“Çıkmaz Sokak Çocukları” Adana Turnesi’nde

“Çıkmaz Sokak Çocukları” Adana Turnesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Adana’da düzenlenen tiyatro festivaline katıldı

A+A-

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu ile Adana Turnesinde. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “4.Şehir Tiyatroları Buluşması” festivali kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları “Çıkmaz Sokak Çocukları isimli oyun ile 23 Ekim 2017 ‘de Adana’da sahne aldı.

YENİ SEZONDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

16 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Adana seyircisinin büyük beğenisini kazanan Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu, 2017-2018 sezonunda da Kocaelili tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyun adı

ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI

Yazan

LYLE KESSLER

Çeviren

ALİ HALİM NEYZİ

Yönetmen

MEHMET ÇEVİK

Yönetmen yardımcısı

AYTEK METE ELGÜN

Dekor tasarımcısı

BEHLÜLDANE TOR

Kostüm tasarımcısı

MELTEM GÜNAYDIN

Beste

MURAT GEDİKLİ

Işık tasarımcısı

CAFER YİĞİTER

Ses tasarımcısı

İLKER SEVÜKER

 

Oynayanlar :

 

AYDIN SİGALI

LEVENT MURATOĞLU

F.ÇAĞRI MENGÜÇ

 

Dekor kostüm asistanı

EMİNE KAYNAK YILDIRIM

Sahne Amiri

SALİH MAT

Işık kumanda

ADEM KARATAŞ

Ses kumanda

İLKER SEVÜKER

Aksesuar

SAVAŞ AYDOĞGU

Sahne terzisi

SEZAİ ÇAKMAR

Kuaför – makyaj

GÜLAY TURAN

Sahne teknisyenleri

MURAT GÜN, YÜKSEL KIZILCIK

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.