“Çıkmaz Sokak Çocukları” Adana Turnesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu ile Adana Turnesinde. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “4.Şehir Tiyatroları Buluşması” festivali kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları “Çıkmaz Sokak Çocukları isimli oyun ile 23 Ekim 2017 ‘de Adana’da sahne aldı.

YENİ SEZONDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

16 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Adana seyircisinin büyük beğenisini kazanan Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu, 2017-2018 sezonunda da Kocaelili tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyun adı ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI Yazan LYLE KESSLER Çeviren ALİ HALİM NEYZİ Yönetmen MEHMET ÇEVİK Yönetmen yardımcısı AYTEK METE ELGÜN Dekor tasarımcısı BEHLÜLDANE TOR Kostüm tasarımcısı MELTEM GÜNAYDIN Beste MURAT GEDİKLİ Işık tasarımcısı CAFER YİĞİTER Ses tasarımcısı İLKER SEVÜKER

Oynayanlar :

AYDIN SİGALI

LEVENT MURATOĞLU

F.ÇAĞRI MENGÜÇ