Çilek sözü vermedi, şampiyonluk demedi ama dakikalarca alkışlandı

Önceki gün serviste işleri bitirip, Kocaelispor tarihinin 80’nci genel kurulunu izlemek üzere Dolphin AVM’deki Yunus Emre Kültür Merkezi’ne geçtim. Kongrenin başlamasına 15 dakika vardı. Her zamanki gibi dışardaki kalabalık içerden fazlaydı. Saat 18.10’da Çağrı Alparslan’ın konuşmasıyla kongre başladı, dışardakilerin içeriye girmesiyle hatırı sayılır bir kalabalık oldu. Katılan üye sayısı 114 olarak açıklansa da, salonda daha fazla kişi vardı. Dikkatimi çeken formalı ve atkılı gelenlerin sayısının fazlalığıydı. Malum Başkan Bahri Yavuz atkısız adım bile atmıyor. Üyeler, taraftarlar da doğal olarak liderinin peşinden gidiyor. Ne yazık ki protokolden kimse yoktu. Kurucu üyelerden Nasut Ağabey, eski başkanlardan Muammer Çelik ile Turan Sarı her zamanki yerlerini almıştı. Bünyamin Akman Ağabey de öyle.

25 DAKİKADA İŞ BİTTİ

Kocaelispor’un simgesi olmuş seçkin taraftarlar da oradaydı. Ali Okumuş namı diğer Bardakçı Ali, Necdet Memiş namı diğer Tavukçu Necdet, İbrahim Önenir namı diğer köfteci İbo ve henüz bir namı olmayan Şahin Metin. Tek gündem seçimdi ancak divan başkanı sevgili Özer Altan konuşmak isteyenler olabileceğini düşünerek gündeme dilek ve temenni maddesi eklenebilmesi için oylama yaptı. Genel kuruldan konuşma yapılmasına dair öneri geçti ama hiç kimse söz almak istemedi. Bu durum şaşırtıcıydı. Tek listeli seçim olduğu için oylama açık yapıldı. Genel kurul Başkan, yönetim, denetim, disiplin ve sivil kurul listelerini tek tek onayladı. Saatler 18.35’i gösterirken seçim tamamlanmış, 25 dakika iş bitmişti. Divan Başkanı Altan, Başkan Bahri Yavuz’u konuşmasını yapması için kürsüye davet ettiğinde büyük bir alkış koptu.

37 DAKİKA KÜRSÜDE KALDI

Yavuz’un 19.12’ye kadar devam eden 37 dakikalık konuşması her zamanki gibi coşkuluydu. Yavuz uzun konuştu ama öyle bir metre bağlı kalmadı. Küçük notlar almıştı, arada onlara bakmakla yetindi. Bu noktada bir isteğim, önerim var. Bence Yavuz’un her konuşması çok önemli mesajlar içeriyor. Mutlaka tamamı kayda alınıp tarihe not düşmek adına gerek görüntülü, gerekse yazılı metin olarak paylaşılmalı. Kulübün böyle bir çalışması olmalı. Tamam, basın olarak bizler belli notları alıyoruz ama kaçırdıklarımız da oluyor. Yavuz’un bazı mesajları aktarılamıyor, bir anlamda güme gidiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Dikkate alınacağını umarak aldığımız notlar ışığında kongreyle ilgili izlenimlerimi aktarmaya devam edeyim.

YENİ DÖNEMİN HEDEFLERİ

Yavuz, camianın geride kalan 3 yılı hiç unutmaması gerektiğini söyledi, “Bu dönemi unutursak yeniden aynı sıkıntıları çekeriz” uyarısı yaptı. Yeni 3 yıllık süreçte neler yapmayı planladıklarından söz ederken, “Detaylı paylaşımı kısa bir süreçte yapacağız. Bugün burada ana hatlarıyla aktarmak istiyorum” dedi. Genelde Başkanlar yeni hedeflerden söz ederken flaş transfer, şampiyonluk gibi taraftarın hoşuna giden vaatlerde bulunurlar. Yavuz, beklendiği gibi öyle yapmadı. Hatta açık açık, “Benden kimse flaş transfer beklemesin, şampiyonluk sözü istemesin” dedi. Yavuz yeni dönem hedeflerini üç ana başlıkta topladı. Üçü de kulübün geleceğine yönelikti. Yavuz’un 3 yıllık planında kulübün tesis sorununu çözmek öncelikli iş. Bir yıl içerisinde bu konuda somut gelişmeler olması gerektiğini söyledi. Arsanın tahsisi, inşaatın yapımı için mutlaka belediyelerin lojistik desteği gerekiyor. İnanıyoruz başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyeleri tesis yapımı için ellerini uzatacaktır.

3.LİG’DE ULUSAL KULÜP LİSANSI

Yavuz’un hayalini kurduğu bir diğer hedef 3.Lig’de Ulusal Kulüp Lisansı almak. Bu konuyu açmak gerekiyor. Yürüklükteki talimata göre Süper Lig, 1. Lig ve 2.Lig’de kriterleri yerine getirip kulüp lisansı alma zorunluluğu var. 3.Lig için böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Devlete, futbolcu ailesine borçlu olmamak en başlıca kriter. Bahri Başkan KEV’den gelecek kaynakla bu borçları halledip 1 yıl sonra Kulüp Lisanslı alacak duruma gelmeyi veya o noktaya yaklaşmayı hedefliyor. 3.Lig’de zorunluluk olmasına rağmen kulüp lisansı alabilecek seviyeye gelmek çok önemli bir başarı. İnşallah başarabiliriz. Başkan Yavuz’un gösterdiği üçüncü hedef ise altyapıyla ilgili. Yavuz, “Akademi Liglerinde her kategoride ilk 5’te olmalıyız, 2 ve 3.Lig’deki 90 takım içerisinde ilk 5 içinde yer almalıyız” dedi. Kolay değil ama yapılabilir. Bunun için altyapıda daha fazla ağırlık vermek, şartlarını düzeltmek lazım. Ki, Başkan Yavuz yeni dönemde altyapının bütçesini arttıracaklarını söyledi.

YENİ OTOBÜS, HEM DE EN KRALINDAN

Yavuz, A takımla ilgili olarak hedefin ligde kalmak olduğunu yineledi, altyapıdan futbolcu kazanmanın önemi üzerinde durdu. Yavuz sahaya çıkacak genç futbolcular için taraftardan destek istedi, “Hata yaptıklarında alkışlayalım, onları kazanmanın yolu bu” dedi. Başkan giden futbolculara, Kılıç’ı ayrı tutarak, ayrılan yöneticilere teşekkür etti. Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Bilecik Valisi olan eski genel sekreter Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, müjdeyi verdi. Malum Kocaelispor’un takım otobüsü çok eski. Yavuz, durumu bir görüşmede Karaosmanoğlu ile Büyükakın’a aktarmış ve hemen gereği yapılmış. Açılan ihalede son model bir otobüs alınmış ve Kocaelispor’a tahsis edilmiş. Son model bir otobüs, düşünün G.Saray’ın kullandığından. Otobüsün tasarım için Adana’da olduğu bilgisini verdi Başkan Yavuz. Büyükşehir’den Daire Başkanı ve Garaj amiri aracın son haline görmeye gitmişler. Kısa bir zamanda otobüs Kocaelispor’un hizmetinde olacak. Büyükşehir’den beklenen bir hareket. Başkan Karaosmanoğlu’na, sevgili Büyükakın’a bizler de teşekkür ediyoruz.

SİYASETTEN UZAK, HALKIN TAKIMI VURGUSU

Başkan Yavuz konuşmanın finalinde halkın takımı vurgusuyla siyasetten uzak, şehrin yönettiği bir kulüp olma yolunda ilerleyeceklerini belirtip, bundan asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Hatta kendisinden sonra geleceklere kulübü siyasetten uzak tutmalarını vasiyet etti. Yavuz konuşmasını bitirip kürsüden inerken salondakilerin tamamı ayağa kalkıp alkışladı, hem de dakikalarca. Bu durum garipsenebilir. Öyle ya, Başkan ne transferde çilek sözü verdi, ne şampiyonluk vaadinde bulundu; tam tersine transfer istemeyin, şampiyonluk beklemeyin dedi. Tesis dedi, kurumsal kimlik dedi, altyapı dedi ama salon alkıştan inledi, genel kurul bir anlamda Başkan Yavuz’a doğru yoldasın, yanındayız mesajı verdi. Bu çok önemliydi. Tüm şehrin, taraftarların da aynı düşüncede olması, Yavuz ve ekibine güvenmesi ve sonuna kadar destek olması gerekiyor. Kenetlenme, birliktelik sağlanır, gerekli sabır gösterilirse kimsenin kuşkusu olmasın ehil ellerdeki bu kulüp yoluna emin adımlarla devam edip layık olduğu yere gelecek ve orada kalıcı olacaktır.