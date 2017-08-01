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Çılgın Sedat Down Kafeyi ziyaret etti

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Çılgın Sedat Down Kafeyi ziyaret etti
Çılgın Sedat İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde açılan Down Kafe’yi ziyaret etti. 

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette, Down Sendromlu çocuklar, Çılgın Sedat’la bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar. Zihinsel engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen Down Kafe’yi ziyaret eden Çılgın Sedat, çocuklarla bol sohbet etti. Down Senromlu çocukların kendi elleriyle ikram ettikleri yiyeceklerden yiyen Sedat, kafede keyifli zaman geçirdi.

Kendisinin de bir engelli çocuk babası olduğunu ve onların özel çocuklar olduğunu belirten sanatçı Çılgın Sedat; “Öncelikle Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Onlar toplumumuzun özel çocuklarıdır. Onlarla zaman geçirmek, paylaşımlarda bulunmak gerçekten tarifi olmayan bir duygu. İzmit’te yaşan özellikle İzmit’e yolu düşen kimse bu kafeye uğramadan şehirden ayrılmasın. Çünkü onları gülümsemeleriyle ikram ettikleri yiyeceklerin ve içeceklerin tadı hiçbir yerde yok. Bu güzel çocuklarımıza böyle bir ortamı kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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