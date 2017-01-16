Ciltte leke neden olur?

Ciltte renk değişmesinin nedenleri bakın neler...

Lekeler, ciltteki melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu oluşur.

Cilt lekeleri, deriden daha açık ve daha koyu olmak üzere iki şekilde görülür.

Cilt lekeleri, hem kadın hem erkeklerde en yaygın görülen cilt rahatsızlığıdır.Cilt Lekelerinin Oluşma Nedenleri:

* Güneş

* Hormonal değişiklikler ve gebelik

* Bazı sistemik hastalıklar

* Genetik yatkınlık

* Enfeksiyon hastalıkları(mantar vb.)

* Yanlış kozmetik kullanımı, ağızdan alınan bazı ilaçlar