Çınarlı, 3 maç sonra kazandı:2-1

Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam sahasında konuk ettiği Arapçeşmespor’u 2-1 yendi, 3 maç aradan sonra galip geldi.

GALİBİYET GOLÜ BİTİME 3 DAKİKA KALA GELDİ

Geçen hafta deplasmanda İhsaniyespor ile son yılların en ilginç maçlarından birini oynayan, 6-6 biten karşılaşmada tarihi bir skora imza atan Çınarlıspor, son dakikasına 1-1 berabere girilen maçta, bitime 3 dakika kala Ozan Albayrak’ın attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Çınarlıspor’un ilk golü Ozan Kapar’dan geldi. Üç maç aradan sonra kazanan Çınarlıspor, üst sıralardaki takımlarında puan kaybetmesiyle zirveye biraz daha yaklaştı.

