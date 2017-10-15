Çınarlı, 3 maç sonra kazandı:2-1
Lige sahasında Hereke Yıldızspor galibiyeti ile başlayan Çınarlıspor, daha sonra oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabilmişti.
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Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam sahasında konuk ettiği Arapçeşmespor’u 2-1 yendi, 3 maç aradan sonra galip geldi.
GALİBİYET GOLÜ BİTİME 3 DAKİKA KALA GELDİ
Geçen hafta deplasmanda İhsaniyespor ile son yılların en ilginç maçlarından birini oynayan, 6-6 biten karşılaşmada tarihi bir skora imza atan Çınarlıspor, son dakikasına 1-1 berabere girilen maçta, bitime 3 dakika kala Ozan Albayrak’ın attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Çınarlıspor’un ilk golü Ozan Kapar’dan geldi. Üç maç aradan sonra kazanan Çınarlıspor, üst sıralardaki takımlarında puan kaybetmesiyle zirveye biraz daha yaklaştı.
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Etiketler : Hereke Yıldızspor, Çınarlıspor
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