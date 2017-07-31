Çınarlı avlusundaki prefabrik işe yaradı

İzmit şehir merkezindeki en önemli camilerden biri olan Baç Çınarlı Camii(Urgancı Ahmet Camii) ramazan öncesi tadilat nedeniyle ibadete kapatılmıştı.

İzmit Belediyesi, tadilat çalışmaları süren caminin yanındaki boşluğa prefabrik geçici mescit binası koydu. Bu mescit, hem vakit namazlarında, hem cuma namazlarında dolup taşıyor. Bazen, mescidin dışındaki boşluk da namaz kılanlarla doluyor.

Cami derneği yöneticileri, hemen bu mescidin yanında bulunan çöp konteynerlerinin geçici olarak kaldırılmasını istemişti. İzmit Belediyesi, henüz bu talebi yerine getirmedi. Geçici mescidin önündeki bahçede namaz kılanlar çöp konteynerleri ile iç içe kalıyorlar.