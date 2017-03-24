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Çınarlı Taksi durağı yeni yerinde

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Çınarlı Taksi durağı yeni yerinde
1970 yıllarında kurulan Çınarlı Taksi durağı, uzun yıllardır hizmet verdiği eski yeri Çınarlı Cami arkası Musa Kazım Caddesi'nden, bugün Cedit Mahallesi Bulut Sokak No:2 adresindeki yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başladı.

KAMERA SİSTEMİ KURULDU

Taksi durağı açılışına İzmit Belediye Başkanvekili İbrahim Bulut, Toplu Taşıma Daire Başkanlığı UKM Şube Müdürü Ekrem Kurt, şube müdürlerinden Ahmet Ergün, Hac ve Umre Tour İslambol firma ortağı Şener İnce ve davetliler katıldı.

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 Taksi Durağı yöneticileri İsmail Korucuoğlu ve Adem Özdil, " Eski yerimiz arka sokaktaydı. Durak olarak küçük geliyordu. Göz önünde olsun diye ana cadde üzerine taşındık. İzmit Belediyesi, UKM Daire Başkanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü bizlere destek oldu. İzmit halkına hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

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Kamera sistemi kuruldu

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Ayrıca misafirlere pilav, tavuk, tatlı ve ayran ikramında bulunuldu.

 

Kerim YAVUZ

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