'Çınarlıkent Konutları'nın anahtarları teslim edildi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kent Konut Derince Çınarlıkent projesinin birinci ve ikinci etap hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ile Dr. Ali Yeşildal, hak sahipleri ve yakınlarının katıldığı törende bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Dünyada en büyük umut ev sahibi olmak ve güzel bir çevrede yaşamaktır. Bundan dolayı insanımıza yakışan sağlıklı alanlar, yapılar ve çevre oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

432 DAİRENİN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Çınarlıkent birinci ve ikinci etap konutlarının anahtar teslim töreninde bir konuşma yapan Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, “Büyükşehir Belediyemizin güveni ve destekleriyle bugüne kadar 10120 adet konut, 90 adet işyerinden oluşan projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda 924 konut ve dört işyerimizin de yapımı devam etmektedir. Konutlarımızın yaklaşık olarak yüzde yetmişlik kısmı sosyal konut projesi niteliğindedir. Derince Çınarlıkent Projemizin arsa alanı 34 bin 416 m²’dir. Projemizin % 74’lük bölümü otopark, yol ve yeşil alanlara ayırdık. Projemiz, 584 daire ve 3 adet işyeri ile 17 adet bloktan oluşmaktadır. Bugün birinci ve ikinci etapta ki 432 adet dairenin anahtar teslimi yapıyoruz” diye konuştu.

“HAZİRAN’DA 152 DAİRE DAHA TESLİM EDİLECEK”

Derince Çınarlıkent projesinde çocuk oyun alanları, basketbol sahası, mini futbol sahası,spor parkı (fitness), kamelya oturma grupları gibi sosyal donatıların mevcut olduğunu da dile getiren Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu projemizde satışına 09 Ocak 2017 tarihinde çıkılan 152 adet daire ve 3 adet işyerinin teslimi de 2017 Haziran ayı içinde yapılacaktır. Bu programda teslimi yapılacak daire tipleri ve sayısı 150 adet 3+1, 240 adet 2+1, 42 adet 1+1’dir. Teslimi Haziranda yapılacak daire tip sayısı 152 adet 2+1 ve 3 adet işyeridir.” Özön ayrıca Vatandaşımızın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konut’a göstermiş olduğu ilgi ve güvene, bu süre zarfında desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, hak sahiplerinin evlerinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu oturmasını diledi.

“BU PROJELER İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’ta, “Bu konutlarda yaşayacak vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ömür geçirmenizi diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde Kocaeli’de ki ve Derince’de ki halkımızın her türlü hizmeti için çalışıyoruz. Başkanımıza ilçemize olan hizmetleri ve bize destekleri içinde ayrı olarak teşekkür ediyorum. Bu projeler insanımızın daha huzurlu bir yaşam sürdürmesini sağlayacaktır. Artarak devam edecek bu projelerin yanında dikkatlerinizi çekmek istediğim diğer bir konuda, memleketimiz üzerine oynanan oyunlardır. Bunları sizin çok iyi gördüğünüzü biliyorum ve bunun için daha çok çalışmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Birlik ve beraber içerisinde olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“ARABADAN ÖNCE EV ALINMALIDIR”

Kent Konut Çınarlıkent birinci ve ikinci etap konutlarının anahtar teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sağlıklı bir yaşam oluşturuyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Güzel bir site olduğuna inanıyorum. Yüzde 75’i otopark ve yeşil alan olması, yüzde 25’nin sadece binalardan oluşması da ayrı bir önem arz etmektedir. Şunu da hatırlatmak isterim ki kentimiz deprem bölgesidir. Konutlarımızı sağlam ve depreme dayanıklı yaparsak çok daha iyi önlem almış oluruz. Bununla beraber deprem bilincini de elde etmeliyiz. Deprem anında nasıl hareket etmeliyiz bunları da öğrenmemiz gerekmektedir. Ayrıca insanlarımıza şunu da hatırlatmak istiyorum, arabadan önce ev alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

GÜLE GÜLE VE HUZUR İÇERİSİNDE OTURUN

Yapılan binaların depreme dayanıklı ve sağlıklı olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “İnşallah sağlıklı ve mutluluk içerisinde evlerinizde oturacaksınız. Yaşadığımız bölge ve çevre insanın yaşamını etkiliyor. Bunun için rahat konutlar yapmalıyız. Çocuklar, parkına rahat ulaşmalıdır. Sosyal yaşam alanları oluşturulmalıdır” diye konuştu. Bu binaların yapımında emeği geçen başta Genel Müdür Yalçın Özön başta olmak üzere herkese teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “Güle güle ve huzur içerisinde oturun” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra, temsili olarak İbrahim Kalkan, Recep Yakan, Adnan Kaynak, Vural Vural ve Çetin Vural hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını teslim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal hak sahiplerine temsili olarak anahtarları veren diğer isimlerdi. Tören yenilen yemeğin ardından sona erdi.