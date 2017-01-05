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Çınarlıkent’te son etap satışı pazartesi

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Çınarlıkent’te son etap satışı pazartesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut ile Haldız İnşaat ortaklığında Derince’nin Çınarlı Mahallesi’nde inşa edilen Çınarlıkent Konutları projesinin son etabı da satışa çıkıyor.

Çınarlıkent Konutları projesinde 4 blok,166 daire ve 3 işyerinden oluşan son etabın satışı 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Nokta satış usulü ile satılacak olan dairelerde vatandaşlar istedikleri daireleri seçilebilecek.

ÜÇ TİP DAİRE VAR

1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunan projede, daire satış alanları 56.28 metrekare ile 124.68 metrekare arasında değişiyor. Projedeki işyerlerinin satış alanları ise 2 adedi 100.50 metrekare, 1 adedi de 314.02 metrekare ölçülerinde. İnşaatı süren Derince Çınarlıkent Konutları’nın son etabının 2017 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

KALİTELİ YAŞAM ALANINA SAHİP

Aileler için kaliteli bir yaşam vaat eden projede site içi ve site girişi güvenlik, çocuk oyun grubu, çardak ve oturma grupları, açık otoparklar, merkezi ısıtma, merkezi su deposu, mescit, spor sahaları ve sosyal tesis alanı yer alıyor. Çınarlıkent Konutları’nda sosyal konut projesinden öte malzeme kalitesi dikkat çekiyor. İnşaatı devam eden Derince Çınarlıkent Konutları’nın satışı için 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr’den ya da (324 50 00) Alo Konut hattından detaylı bilgi alınabilecek.

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