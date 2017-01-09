Çınarlıspor, Alparslan’ı aldı

Süper Lig A Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışına ortak olan Çınarlıspor, daha önce Kocaelispor forması da giyen Alanyaspor’un 21 yaşındaki genç yeteneği Alparslan Sarı’yı transfer etti.

C.DARDANEL’DE PROFESYONEL OLDU

Sakaryaspor alt yapısından yetişen, Fenerbahçe’ye transfer olan Alparslan Sarı, 2012 yılında Ç.Dardanelspor’da profesyonel oldu. Pendikspor ve Aydınspor takımlarında görev yapan, orta sahada forvete dönük oynayan Alparslan Sarı, iki yıl önce Kocaelispor’a geldi. Kocaelispor’da çok fazla oynama şansı bulamayan genç oyuncu, Adıyamanspor’dan sonra bu sezon başında Alanyaspor U-21 takım forması giydi

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