Çınarlıspor, Alparslan’ı aldı

C.DARDANEL’DE PROFESYONEL OLDU
Sakaryaspor alt yapısından yetişen, Fenerbahçe’ye transfer olan Alparslan Sarı, 2012 yılında Ç.Dardanelspor’da profesyonel oldu. Pendikspor ve Aydınspor takımlarında görev yapan, orta sahada forvete dönük oynayan Alparslan Sarı, iki yıl önce Kocaelispor’a geldi. Kocaelispor’da çok fazla oynama şansı bulamayan genç oyuncu, Adıyamanspor’dan sonra bu sezon başında Alanyaspor U-21 takım forması giydi
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