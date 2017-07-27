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Çınarlıspor altyapısında yeni dönem

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Çınarlıspor altyapısında yeni dönem
İlimiz amatör küme takımlarından Çınarlıspor, son yıllarda küçük yaş gruplarındaki başarısıyla dikkat çekiyordu.

Yaklaşık 5 yıldır Yeşil-Beyazlı ekibin altyapısında görev yapan Macit Apay, istifa etmişti. Çınarlıspor yönetim kurulu altyapının başına tek sorumlu olarak Hasan Hüseyin Türe’yi getirdi.

APAY GETTİ, TÜRE GELDİ

Son yıllarda Kocaeli futbolunun yükselen değerlerinden Çınarlıspor, hem A takım, hem de altyapıda çok önemli işler yapıyor. Altyapıda uzun yıllar sonra küçük yaş gruplarında grup şampiyonluğu yaşayan Çınarlıspor’da, bu başarının mimarlarından Macit Apay görevinden ayrıldı. Yeşil-Beyazlı ekipte Apay’dan boşalan teknik direktörlük görevine daha öncede bu ekipte görev yapan Hasan Hüseyin Türe getirildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yeşil-Beyazlı ekipte, altyapının başına getirilen Hasan Hüseyin Türe, ilk etapta yaz döneminde futbol okulu çalışmalarına start verdi. Yeşil-Beyazlı ekip, futbol okulun yanı sıra U-11 ve U-12 yaş grubu oyuncuları da çalışmalara başladı. Kendi tesislerinde yapılan çalışmaları altyapıdan sorumlu yöneticiler Murat Şahin ve Nevzat Kulaksız da takip ediyor. Hüseyin Türe, altyapıda çok iyi potansiyelin olduğunu, bunu da en iyi şekilde kullanmaya çalışacaklarını söyledi.

 

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