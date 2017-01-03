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Çınarlıspor ile Yavuzspor dostça:2-2

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Çınarlıspor ile Yavuzspor dostça:2-2
Ligde verilen arayı değerlendirmek isteyen Süper Lig takımlarından Çınarlıspor ile Yavuzspor, dün Derince Stadı’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımda kadrolarında tüm oyunculara şans verdiği maç 2-2 sona erdi.

 ARAYI DEĞERLENDİRDİLER

Tertip komitesi tarafından yılbaşı nedeni ile bir hafta ara verilen Süper Lig’de, heyecan bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Takımlarda, geçtiğimiz hafta sonunu boş geçirmeyip, hazırlık maçı oynadılar. Hazırlık maçı yapan takımlar arasında iki Derince takımı da vardı. Çınarlıspor ile Yavuzspor arasındaki maçta ilk yarı Mehmet Gülle ile Mücahit’in attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Çınarlıspor, Nazif ile 2-1 öne geçti, bu gole Yavuzspor Mert ile cevap verdi, karşılaşmada 2-2 sonuçlandı.

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