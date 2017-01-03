Çınarlıspor ile Yavuzspor dostça:2-2

ARAYI DEĞERLENDİRDİLER
Tertip komitesi tarafından yılbaşı nedeni ile bir hafta ara verilen Süper Lig’de, heyecan bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Takımlarda, geçtiğimiz hafta sonunu boş geçirmeyip, hazırlık maçı oynadılar. Hazırlık maçı yapan takımlar arasında iki Derince takımı da vardı. Çınarlıspor ile Yavuzspor arasındaki maçta ilk yarı Mehmet Gülle ile Mücahit’in attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Çınarlıspor, Nazif ile 2-1 öne geçti, bu gole Yavuzspor Mert ile cevap verdi, karşılaşmada 2-2 sonuçlandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.