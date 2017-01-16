Çınarlıspor kısa kesti:0-3

Süper Lig A Grubu’nda alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Başaranspor ile Çınarlıspor karşılaştı.

Cephanelik Stadı’nda oynanan maça konuk ekip Çınarlıspor çok hızlı başladı, ilk 30 dakikada Ozan Kapar ve Mehmet Gülle’nin golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Ramazan Yalçın ile bir gol daha bulan Çınarlıspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı, ikinci sıraya yükseldi.

BAŞARANSPOR’DA YENİ TRANSFERLERDE FORMA GİYDİ

Ligde kalma mücadelesi yapan Başaranspor, ara transferde kadrosunu 7 futbolcu ile güçlendirdi. Sarı-Lacivertli ekip, bu sezon başında Kartepe Belediyespor’da sezon başı forma giyen, 5’inci haftadan sonra ayrılan Mete, Soner Haldız, Oğuzhan, Emircan, Sinan ve İbrahim ile Alikahyaspor’dan Soner Tosun’u transfer etti. Yeni transferlerden Mete, İbrahim ve Soner Tosun ilk on bir de, Sinan ve Oğuzhan ise sonradan oyuna dahil etti.