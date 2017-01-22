Çınarlıspor maçı kazandı Mehmet Gülle’yi kaybetti

A Grubu’nda son haftaların en istikrarlı takımları arasında yer alan Çınarlıspor, düşme potasının hemen üzerinde yer alan Tavşancılspor’u 7-0 mağlup etti.

Yeşil-Beyazlı ekip, farklı kazandığı maçta defansın en önemli ismi Mehmet Gülle’nin 63’de kırmızı kart görmesiyle çok büyük üzüntü yaşadı.

RAHAT BİR GALİBİYET ALDI

Ligin ikinci yarısına müthiş başlangıç yapan, ligde ikinci sıraya yükselen Çınarlıspor, dünde sahasında düşme potasında bulunan Tavşancılspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibi karşısında ilk yarıda Kürşat, Mehmet Gülle ve Ozan Kapar’ın golleriyle 3-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda farkı daha da açan Çınarlıspor, karşılaşmayı 7-0 kazandı. Maçı farklı kaybeden Tavşancılspor ise düşme korkusunu artık yakından hissetmeye başladı.