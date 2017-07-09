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Çınarlıspor sil baştan

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Çınarlıspor sil baştan
Süper Lig takımlarından Çınarlıspor, geçen yıl Play-Off’a çıkmayı son maçta kaçırmıştı.

Yeni sezonda Mustafa Polat ile yeniden anlaşan Yeşil-Beyazlı ekipte, kadrosunu koruyamamanın sıkıntısını yaşıyor. Geçen yılki kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümü ile yollar ayrıldı.

GEÇEN YILKİ KADRO DAĞILDI

İki yıl öncede BAL’da yer alan Çınarlıspor, geçen yıl Süper Lig’de şanssız maçlar oynadı, Play-Off’a çıkmayı son maçta kaçırdı. Yeşil-Beyazlı ekip, geçen yılki başarılı kadrosunda yer alan oyuncuların büyük bölümü yeni sezonda olmayacak. Başta BAL takımları olmak üzere, birçok Süper Lig ekibi Çınarlıspor’un futbolcularına talip, kadrolarında görmek istiyorlar.

ÜÇ FUTBOLCU DEMİRSPOR’A İKİ FUTBOLCU DERİNCESPOR’A

Yeşil-Beyazlı ekibin kadrosunda yer alan oyuncuların büyük bölümü BAL takımlarından takibinde. Bu oyunculardan Furkan yabacı, Emir Subaykan ve Oğulcan İnan, yeni sezonda Derince Belediye Demirspor forması giyecek. Geçen yıl 3.Lig’den düşen Derincespor’da Yeşil-Beyazlı ekibin iki oyuncusu Mehmet Gülle ve Ozan Kapar’ı aldı, Oğuzhan Nalbant ve Ozan Aybayrak’ın da peşinde.

POLAT, “GENÇLERDE OLUŞACAK BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Bu sezonda takımın başında yer alacak olan Mustafa Polat, hem ekonomik şartlar, hem de oyuncularına gelen tekliflerden dolayı geçen yılki kadroyu tutamayacaklarını belirterek, “Geçen yılda çok fazla para harcamadan, çok büyük fedakarlık yapılarak kadro oluşturulmuştu. Bu sezon çok daha genç oyunculardan oluşturacağımız bir takım kuracağız” dedi.

GEÇEN YILKİ TAKIMDAN GİDEN OYUNCULAR:

Emir Subaykan (Derince Belediye Demirspor)

Furkan Yabacı (Derince Belediye Demirspor)

Oğulcan İnan (Derince Belediye Demir)

Ozan Kapar (Derincespor)

Mehmet Gülle (Derincespor)

Ozan Albayrak (Derince istiyor)

Oğuzhan Nalbant (Derince istiyor)

Ramazan Yalçın (Futbolu bıraktı)

Muhammet (Doğantepe istiyor)

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