Çınarlıspor’a yetmedi:4-3

İki hafta öncesine kadar Play-Off yarışında en avantaj takım olan Çınarlıspor, son haftaya Doğantepespor’un 1 puan gerisinde girdi.

Yeşil-Beyazlı ekip, önceki gün sahasında Değirmenderespor ile oynayacağı maçı kazanması yetmeyecek, Doğantepespor’un da puan kaybetmesini bekleyecekti. Derince Stadı’ndaki maçı Çınarlıspor 4-3 kazanmasına rağmen, Doğantepespor’un galip gelmesiyle Play-Off umutlarını gelecek yıla bıraktı.

DEĞİRMENDERE GENÇLERLE

Bu sezon başında yaptığı flaş transferlerle Süper Lig’de çok iddialı bir takım kuran, son haftalara kadar da Play-Off yarışı içinde yer alan Değirmenderespor, hedeften uzaklaştıktan sonra kadrosunda bulunan bir çok oyuncuyu başka takımlara gönderdi. Çınarlıspor maçına da çıkıp çıkmayacağı belli olmayan Değirmenderespor, önceki gün Çınarlıspor karşısında gençler oynadı, güçlü rakibine sıkıntılı anlar yaşattı. Atilla, Armağan, M.Ali dışında genç oyunculara şans veren yeşil-Siyahlı ekipte golleri de Armağan (2) ile Atilla attı.