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Çınarlısporlu Sergen Arsinspor’a transfer oldu

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Çınarlısporlu Sergen Arsinspor’a transfer oldu
Geçen yıl Süper Lig’de Play-Off’u son maçta kaçıran Çınarlıspor’un oyuncularına yoğun ilgi var. Yeşil-Beyazlı ekibin genç stoperi Sergen Altıntaş’ı da 3.Lig takımlarından Arsinspor transfer etti.

20 YAŞINDA GENÇ YETENEK

Geçen yıl Çınarlıspor’da çok iyi bir sezon geçiren sergen Altıntaş’ı ilimizden de birçok amatör kulüp istiyordu. Kartepe Belediyespor altyapısından yetişen Sergen Altıntaş, geçen yıl sezon başında Mehmet Gülle ile birlikte Çınarlıspor’a transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç stoper, bir süre Arsinspor ile antrenmanlara çıktı. Arsinspor teknik heyeti tarafından beğenilen Sergen Altıntaş, profesyonelliğe de ilk bu takımda adım atmış oldu.

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