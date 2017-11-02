Cinayet davası ertelendi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, Cemalettin Çelik'in katil zanlısı tutuklu sanık Mehmet Korucuoğlu, maktulün babası müşteki Reşat Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısının, esas hakkındaki mütalaasında, suç tarihinde sanık Mehmet Korucuoğlu'nun birlikte iş yaptığı ve kurduğu firmaya ortak olan Cemalettin Çelik'i, aralarında meydana gelen anlaşmazlık nedeniyle Körfez ilçesinde evinin önünde ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtildi.

Sanığın, maktulü kendisine hakaret ettiği için öldürdüğünü beyan ettiği hatırlatılan mütalaada, tanık beyanlarından, olay öncesinde maktulün sanığa hakaret etmesini gerektirecek ciddi bir husumet bulunmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığının değerlendirildiği belirtilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Sanığın köydeki yakınlarından para toplamak bahanesiyle maktulü normalde her zaman kullanmadığı suça konu tüfeğin bulunduğu evin önüne getirip, üst kattaki odanın önündeki pencerenin önünde beklemesini söyleyerek, daha sonra eve çıkıp maktulün hayati bölgelerini hedef alarak ateş etmesi, öldürme fiilini gerçekleştirdikten sonra maktulü taşıyarak üstünü sac oluklarla örtmesi, olayın hemen akabinde soğukkanlı bir şekilde markete gidip bira alması ve hemen teslim olmak yerine kaçması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eylemi taammüden gerçekleştirdiğine dair yeterli delil elde edildiği, bu nedenle hakkında ağırlaştırıcı hükümlerin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır."

Mütalaada, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/1-a maddesi uyarınca "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Maktulün avukatı Nevzat Altun ise esas hakkındaki mütalaaya bazı eksikler olmasına rağmen katıldıklarını belirterek, "Dosyaya sunduğumuz yazılı beyanlarımızı tekrarlıyoruz. Belirttiğimiz nedenlerle sanığın eyleminde TCK'nın 82. maddesinde düzenlenen tasarlama olgusunun unsurlarının tamamen mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Gerek olayın gelişimi gerekse maktuldeki fiziki bulgular, yaralanma biçimi iddia edildiği gibi uzaktan değil, yakın ateş mesafesinden ve tasarlayarak fiili gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Sanık avukatı Mehmet Kamil Şirin, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının savunmasını yapması için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın, TCK'nın 81/1 maddesi uyarıca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.