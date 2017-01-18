Cinayet davasına rapor engeli

Kartepe Arslanbey’de geçtiğimiz Haziran ayında 40 yıllık eşini pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Ömer Özbay’ın yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

Kocaeli Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava Ömer Özbay’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair gelecek olan Adli Tıp Raporu’nun beklenmesinden ötürü 17 Nisan 2017 tarihine ertelendi.

-OLAY

Kartepe’nin Arslanbey Mahallesi'nde geçtiğimiz haziran ayında Ömer Özbay, eşi Asiye Özbay'ı (57) tüfekle başından vurmuş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Daha sonra polis ekiplerine teslim olan koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kerim YAVUZ



