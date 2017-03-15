Kocaeli’de geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sokakta karşılaşarak tartıştığı husumetlisi tarafından öldürülen Asil Aktaş’ın cinayet davasında karar çıktı. Davada katil Ahmet Ç.'ye 25 yıl hapis cezası verildi.

Sokak’ta karşılaştığı husumetlisi Ahmet C.(39) tarafından 7 kurşunla ağır yaralanan Asil Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtıktan sonra karakola giderek teslim olan Ahmet C.’nin tutuklanmasının ardından mahkeme süreci başlamıştı.

KARAR ÇIKTI

Kocaeli Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını veren mahkeme heyeti Ahmet Ç.’ye tasarlayarak adam öldürme suçundan 25 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kerim YAVUZ