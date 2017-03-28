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Cinayet davasında karara doğru

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Cinayet davasında karara doğru

İzmit merkez Çınarlı Taksi Durağı’nda çalışan Ali Özkaraman‘ın (65) öldürüldüğü cinayet davasında Mahkeme başkanı olay geri görüntü kayıtlarının incelenmesi ve sanıklardan Yıldıray S. ve Oğuz S.’den hangisinin taksiciye öldürücü darbeyi yaptığının belirlenmesi için karar duruşmasını 9 Mayıs’a erteledi.

19 Ekim tarihinde Kocaeli’nin meydana gelen olayda, taksici Ali Özkaraman, tartıştığı müşterileri tarafından darp edilip öldürülmüştü. Olayla ilgili duruşma bugün Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Mahkeme başkanı olay geri görüntü kayıtlarının incelenmesi ve sanıklardan Yıldıray S. ve Oğuz S.’den hangisinin taksiciye öldürücü darbeyi yaptığının tespiti edilmesi ve bilir kişi dinlenmesi sebebiyle karar davasını 9 Mayıs tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?
İzmit merkez Çınarlı Taksi Durağı’nda çalışan Ali Özkaraman (65), 41 T 0445 plakalı aracı ile aracına almış olduğu Oğuz S(21) ve Yıldıray S(20) ile Terzibayırı Korniş Yolu Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında taksici Özkaraman, kuzen oldukları öğrenilen şahıslar tarafından önce darp edildi. Ardından bıçaklandı. Göğüs ve karın bölgesine isabet eden bıçak darbeleri ile Özkaraman ağır yaralandı. 

HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Oğuz S. ise arbedede bıçakla kalçasından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yararlı ise 112 ACİL ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler Yıldıray S. ile Oğuz S. kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ali Özkaraman ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

GÖRÜNTÜLERE BAKILACAK
Olayla ilgili Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıkları Yıldıray S. ile Oğuz S., sanık avukatları ve taksi durağı çalışanları katıldı. Müşteki avukatları söz alarak mahkeme başkanına olayla ilgili görüntü kayıtlarının olduğunu ve tüm delillerin toplandığını ifade ederek karar çıkmasını talep etti. Sanık Oğuz S.’nin avukatı ise darbelerin öldürücü nitelikte olmadığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme başkanı DHA’nın olay geri görüntü kayıtlarının incelenmesi ve sanıklardan Yıldıray S. Ve Oğuz S.’den hangisinin taksiciye öldürücü darbeyi yaptığının tespiti edilmesi ve bilir kişi dinlenmesi sebebiyle karar davasını 9 Mayıs tarihine erteledi.

Çiğdem ARMAĞAN

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