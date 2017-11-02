Cinayet zanlısı, Kocaeli'de aranıyor

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre olay Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00'de meydana geldi. 1922 Sokak üzerine gelen 35 yaşındaki Şenay A., bir marketten alışveriş yapmak için aracını durdurdu. Otomobille kendisini takip eden eşi İhsan A., aracını durdurup aşağıya indi. Saldırgan, yavaş adımlarla eşinin aracının yanına gitti ve silahın kabzasıyla camı kırdıktan sonra direksiyondaki kadına iki el ateş etti. Yine aynı yavaş adımlarla aracına binerek uzaklaştı. Ağır yaralanan Şenay A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOCASI EVDEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Bu olayın ardından polis çok yönlü çalışma başlattı. Polis, elde ettiği görüntülerde cinayeti, kadının ayrılma aşamasında olduğu eşi İhsan A.'nın işlediğini tespit etti. Şenay A.'nın kocasından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Zanlı İhsan A.'nın karısına uyguladığı şiddetten dolayı 6 ay evden uzaklaştırma aldığı ortaya çıktı.

CİNAYET ZANLISI KOCAELİ'DE

Polis olayla ilgili çalışma yaparken zanlının, sosyal medya hesabında cinayeti itiraf ettiği anlaşıldı. Zanlının cinayetten 1 saat sonra sosyal medya hesabında yazdığı mesajda, kayınvalidesini suçladı. Karısıyla birbirlerini ölümüne sevdiklerini anlatan zanlı, "3 ay önce kaynanam beni arayarak 'istesem kızımı senden alırım' dedi. Yuvamı kurtarmak için elimden gelenini çok ama çok fazlasını yaptım. Eşim bana ‘annem kocanla barışırsan sütünü helal etmem' dedi. Bir ana evladına bunu yapar mı? Yaptı işte. Birimiz öldü birimiz de ölüme doğru gidiyor dostlar" dedi. Zanlı aracının içinde çekilmiş fotoğrafı ile paylaştığı bu notta, yer bildirimi olarak Kocaeli'de olduğunu kaydetti.