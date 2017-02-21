  • BIST 88.965
  • Altın 143,832
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Kocaeli 1 °C

Çin'den yeni nesil süper bilgisayar

»
Çin'den yeni nesil süper bilgisayar
Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.

Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde üretimine başlanan süper bilgisayar Tienhı-3, yine Çin üretimi ve dünyanın en hızlısı olan Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacak.

Proje yetkilisi Mıng Şiangfey, prototipi gelecek yıl başlarında tamamlanması planlanan Tienhı-3'ün saniyede bir kentilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Tienhı-3’ün işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi.

Bilimsel araştırmalara önemli katkı sağlayacak Süper Bilgisayar Tienhı-3’ün, deprem simülasyonları yapabileceği ve salgın hastalıklarla mücadelede etkili rol oynayacağı kaydedildi.

Sunway-TaihuLight geçen yıl haziran ayında yapılan süper bilgisayar sıralamasında, saniyede 125,436 petaflop işlem kapasitesi ile 6 kez dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen diğer Çin üretimi Tienhı-2'yi geçerek birinci olmuştu.

Sunway-TaihuLight’ın işlemcileri yerli olarak üretilmişti.

Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara delik 11 yıldır aynı yıldızı 'çiğniyor'08 Şubat 2017 Çarşamba 22:20
  • Atık gazların doğaya salınımını 'bakteriler' engelleyecek07 Şubat 2017 Salı 22:28
  • Biyometrik sistem ile tren biletleri tarih oluyor07 Şubat 2017 Salı 20:33
  • Snapchat halka arz hazırlığında05 Şubat 2017 Pazar 21:08
  • Yüzde 95 kendini onarabilen polimer malzeme geliştirildi29 Ocak 2017 Pazar 09:00
  • Çin'de akıllı telefonlar cüzdanın yerini alıyor26 Ocak 2017 Perşembe 23:23
  • Adaletin 'Google'ı görücüye çıkıyor25 Ocak 2017 Çarşamba 23:12
  • Kediler de köpekler kadar zeki olabilir25 Ocak 2017 Çarşamba 21:34
  • TÜBİTAK’tan öğrencilere yönelik proje yarışması25 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
  • 'Cep'te numara taşımada sayı 100 milyonu aştı24 Ocak 2017 Salı 21:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti