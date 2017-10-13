Cingöz Recai İzmit’te

Cingöz Recai’yi Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyor. Film, bugünden itibaren Türkiye sinemaları ile birlikte, İzmit’teki bütün sinemalarda gösterime giriyor.

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Doğuşu

Haftanın en iddialı filmi. Onur Ünlü yönetti. Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ile Musa Uzunlar başrolü paylaştı. İyiliksever hırsız Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Soygunu kendi ekibiyle yapmaz, karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır, tabi ki belalısı Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir. Film N City, Symbol, Özdilek, Kipa, Dolphin, 41 Burda ve Arasta’da izlenebilir.

Bir Nefes Yeter

Yasemin Erkul Türkmenli'nin yönettiği filmin başrolünde Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay, Hakkı Ergök ve Zuhal Gencer var. Yaşadığı vicdan azabı yüzünden hayattan vazgeçmiş ve ölmek isteyen Yaman’la, doğuştan kalp hastası, ölüme meydan okuyan Nefes’in, aynı anda aynı hastaneye kaldırılmaları ile başlayan hikayeleri. Symbol ve Dolphin sinemalarına gelen filmin hastane sahneleri VM Kocaeli Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde çekilmiş.

Kayseri Aslanı: Çin İşi

Ali Demirel’in yönettiği filmde İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Ali Çatalbaş başrolü paylaşıyor. Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı para ile kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez ve babasının dükkanı üzerine senet imzalar. Borcu kapatmak için Çin’e ucuz mal peşine gider. Kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızı ile tanışır. Ve birlikte Kayseri’ye gelirler. Çinli mafya da peşlerindedir. Özdilek sinemalarında izlenebilir.

Ölüm Günün Kutlu Olsun

Christopher Landon’un yönettiği filmde Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine başrolleri paylaşıyor. Üniversite öğrencisi Tree, maskeli bir katil tarafından korkunç bir şekilde öldürülür. Tree, mucizevi bir şekilde hiç yaşanmamış gibi aynı günün sabahına uyanır. Öldürüldüğü günün tüm detaylarını ve korkunç sonunu tekrar tekrar yaşamaya başlar. Ta ki katillinin kimliğini ortaya çıkarana kadar. Symbol ve 41 Burda sinemalarında.

Büyülü Kanatlar

Yaşadığı köyü kötü kalpli Kurt Kral'ın saldırısından kurtarmak için maceradan maceraya atılan Ateşböceği Dindin ve ormandaki araştırma robotunun eğlenceli macerası. Kipa ve Özdilek’e geldi.İzmit sinemalarında gösterimi devam eden filmler: Babam, Dört Köşe, Ay Lav Yu Tuu, Bıçak Sırtı 2, My Little Pony, Kurtlar Vadisi Vatan, Kingsman 2, Yedinci Hayat, Anne ve O. İzmit sinemalarının günlük programını gazetemizin 15’inci sayfasında bulabilirsiniz.

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