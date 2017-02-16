Çinli Joe Chan hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, "güvenlik görevlilerini kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanan Çin uyruklu ABD vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Joe Chan, babası Kem Chan ve avukatı Yalçın Şimşek katıldı.

Sanık avukatı Şimşek, müvekkilinin Kocaeli Göç İdaresinde elini güvenlik görevlilerinin omuzuna atarak mukavemet gösterdiğini, bu davranışın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Müvekkilinin 20 yıldır şizofreni teşhisiyle tedavi gördüğünü, 3 aydır haksız yere tutuklu olduğunu öne süren Şimşek, "Müvekkilimi suçlamaya konu olan görüntülerin mahkemede izlenmesini ve bilirkişi raporu tutulmasını talep ediyorum. Müvekkilim hastadır ve tedavisinin yapılması gerekir. Hastalığıyla ilgili ABD'den istediğimiz rapor ve reçeteler henüz elimize ulaşmamıştır. Müvekkilimin mağdur edilmemesi için tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Joe Chan ise tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, mağdur olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.Babasıyla 3 dakikalık bir görüşme yapmak isteyen sanığın bu talebi mahkemece reddedildi.Cumhuriyet Savcısı Ali Çoban, suçun vasıflarının değişme ihtimali ve sanığın tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye yönünde karar verilmesini istedi.Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz, Joe Chan'in tahliye edilmesine hükmetti.

Sanık hakkındaki askeri casusluk soruşturması

Bu arada Joe Chan hakkında, "askeri casusluk" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklama kararı bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Avukat Yalçın Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin 15 Kasım 2016'da Türkiye'ye geldiğini, araç kiralayarak, İstanbul, Konya, Adana ve Nusaybin'e gittiğini söyledi.

Nusaybin'de OHAL ve kısmen sokağa çıkma yasağı olduğu için müvekkilinin aracının emniyet güçlerince kontrol edildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Joe Chan'in aracında basit bir drone, kamera ve fotoğraf makinesi bulunuyor, gözaltına alınıyor. Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıyor. Daha sonra izin alarak İstanbul'a geliyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı, müvekkilim için deport kararı çıkartıyor. İstanbul'da gözaltına alınıyor. İçişleri Bakanlığının deport için görevlendirdiği Kocaeli'deki geri gönderme merkezine getiriyorlar. İşlemleri 3-4 gün sürünce panik oluyor, bana bir şey olacak burada diye memurlarla tartışıyor, kavga ediyorlar. Hakkında soruşturma açılıyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, Nusaybin'de soruşturma geçirdiğini bilmesine rağmen bir dosya daha açıyor. Askeri casusluktan. Nusaybin'de PKK terör örgütüne üyelik iddiası var. Sonra bu yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul'a gönderiyor."

Müvekkilinin 2 dosyadan tutuklandığını, kasten öldürmeye teşebbüsle suçlandığı davada mahkemenin tahliye kararı verdiğini vurgulayan Şimşek, "İstanbul'daki askeri casusluk suçlaması soruşturması devam ediyor. Burada da tahliye edilmesini isteyeceğiz. Çünkü iddiaların dayanağı drone, kamera, fotoğraf makinesi. Onunla ilgili zaten Nusaybin'de soruşturma geçirmiş ve serbest bırakılmış. Müvekkilim 20 yıldır şizofren hastası. Polise mukavemet ve Nusaybin'e gitmesi o yüzden. Bilinçsizlik var." diye konuştu.