Cino Mehmet, güreşte MHK Başkanı oldu

Mehmet Yılmaz, Yağlı Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanlığına atandı.

YAĞLI GÜREŞTE İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Daha önceki yıllarda yağlı güreşte Karamürsel, Türkiye’nin en önemli sporcu merkezi haline gelmişti. Ahmet Taşçı’dan sonra Karamürsel’den yetişen en önemli başpehlivanlardan olan Cino Lakaplı Mehmet Yılmaz, bir süredir Yağlı Güreş Federasyonu’na bağlı Marmara Bölgesi hakem sorumlusu olarak görev yapıyordu. Mehmet yılmaz, bu kez Yağlı Güreş Merkez Hakem komitesi Başkanlığına atandı. Bu ilimiz için çok önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

