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Cinsel istismarda ruhsal ve hukuksal sorunlar toplantısı

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Cinsel istismarda ruhsal ve hukuksal sorunlar toplantısı
Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ve KOÜ Toplum Ruh Sağlığı Birimi’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda “Cinsel istismarda ruhsal ve hukuksal sorunlar” konusu ele alındı.

Kocaeli Fuarı’ndaki Sivil Toplum Merkezi 10 No’lu salonda gerçekleştirilen panele sağlık birimlerinden uzman ve yetkililer katıldı.

KOÜ Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’nden Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer, Kocaeli Barosu Çocuk Merkezi Başkanı Av. Necla Acar, konuşmacı olarak katıldıkları etkinlikte alanlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kocaeli’de çalışan psikiyatri, adli tıp, aile hekimleri ve asistanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşirelerin katıldığı panelde; gündemdeki sorunlar alanındaki uzmanların bakış açısıyla değerlendirildi, hep birlikte çözüm önerileri üretildi.

Kerim YAVUZ

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