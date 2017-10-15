Çintimar sporcuları ödüllendirdi

İKİ MADALYA KAZANMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay Antalya’da gerçekleştirilen ilimizden de 41 Spor Kulübü’nün yer aldığı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Mehmet Efe Bayır 36 kiloda 254 kişi arasından üçüncü olmuştu. Aynı spor kulübünden Ersin Yılmaz ise 50 kiloda 100 kişi arasında finale kalırken burada mağlup olunca ikinci sırada yer almıştı. Kulüpte hocalık yapan İsa Gündağ şampiyona sonrası dereceye giren sporcularını tebrik etmişti.

ÇİNTİMAR EŞOFMAN HEDİYE ETTİ

Bu önemli derecelerin ardından Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar kulübe ziyarette bulunarak sporculara eşofman hediye etti. İki sporcu ile de uzun uzun sohbet eden Çintimar, sporcuların geleceği, okul hayatı ve geçmiş spor hayatından bahsetti. Ziyaret hakkında 41 Spor Kulübü hocası İsa Gündağ ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti.