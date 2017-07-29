  • BIST 107.700
  • Altın 143,977
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 22 °C

Çipli kimliklere 'kan grubu' tartışması! Bakanlık'tan açıklama geldi

»
Çipli kimliklere 'kan grubu' tartışması! Bakanlık'tan açıklama geldi
Vatandaşların yılbaşından itibaren aldığı çipli yeni kimliklerde kan grubu bilgisine yer verilmemesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir grup, kan grubunun hayati önem taşıdığını, bu nedenle kimlikte yer alması gerektiğini belirtirken, bir grup da kan grubunun özel bir bilgi olduğunu ve kimlikte yer almasının doğru olmayacağını dile getirdi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın talep etmesi durumunda yeni kimlik kartında yer alan çipe kan grubunun eklenebildiğini söyledi. Yetkililer, "Kimlik kartı başvurusu sırasında ilgili kişinin talebi halinde hastaneden getirecekleri belgeyle kan grubu bilgisi alınır ve bu bilgi kişinin kimlik kartının içerisindeki çipte yer alır. Özel veya kamu fark etmeksizin sağlık kurumlan, 'Kimlik Paylaşım Sistemi' ile kişi kimlik numarası veya bilgileri ile yaptıkları sorgulama ile kan grubu bilgisine ulaşabilecektir" diye konuştu. 

Ayrıca yetkililer, "112 Acil Servis ambulans ekibi hasta ya da yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırır. Müdahale sırasında kişinin kimliği, kan grubu bilgisi gerekli değildir. Hastaneye en kısa sürede ulaştırılan hastanın kan tahlili için kanı alınırken grubuna da bakılarak müdahalesine devam edilir" bilgisini de verdi. 

'15-20 SANİYEDE ÖĞRENİLİR' 
Ankara Tabipler Odası Başkanı Vedat Bulut ise 2 yıl içinde vatandaşların kan gruplarının çiplere yükleneceğini ifade etti. Bulut, "Kan gruplarının kimlik kartının üstünde bulunmasını uygun bulmuyorum; çünkü bunlar kişisel ve özel bilgiler ve korunması gerekiyor. Kişinin kan grubu, geçirdiği ya da geçirebileceği hastalık modülleri hakkında bilgi verir" dedi. Acil müdahale gerektiren durumlarla ilgili de Bulut, "112 ambulanslarındaki özel sistemle hastanın kan grubu 15-20 saniye gibi kısa sürede öğreniliyor. Sağlık çalışanları sözlü beyana inanmaz, kan grubunu kendileri test eder" ifadesini kullandı.

Habertürk

Bu haber toplam 484 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vali Aksoy, taksicilerle sohbet etti29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
  • Yılmaz’a yeni görevler verildi28 Temmuz 2017 Cuma 22:51
  • Gazeteci Ersin Çelik’in acı kaybı! Cenaze töreni Kocaeli'de28 Temmuz 2017 Cuma 20:06
  • Bakan Yılmaz: "FETÖ gibi arızalar yüzünden dinimize laf edenler büyük gaflet içinde” 28 Temmuz 2017 Cuma 19:35
  • Bakan Yılmaz öğrencilerle masa tenisi oynadı 28 Temmuz 2017 Cuma 18:24
  • En güzelini Başiskele yaptı28 Temmuz 2017 Cuma 16:38
  • Bakan Eroğlu'ndan Kocaeli'ye yatırım müjdesi28 Temmuz 2017 Cuma 14:31
  • Başsavcı Kurt 1 yılını değerlendirdi: Kocaeli'de 513 FETÖ sanığı aranıyor28 Temmuz 2017 Cuma 14:30
  • Bayram, ‘’Akçaray seferleri 10 dakikaya iniyor’’28 Temmuz 2017 Cuma 12:56
  • Kızılay İşhanı Yiğit AVM’nin27 Temmuz 2017 Perşembe 22:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti