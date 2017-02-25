Çıraklık eğitim öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim programında çıraklık eğitimlerden mezun öğrencilere lise diploması uygulaması geliyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim alanında yapılacak çalışma sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak daha nitelikli bir Mesleki ve Teknik Eğitim yapısının oluşturulması amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) üyeleri toplantısı İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Milli İstihdam Seferberliği ile birlikte, eğitimin önemli bir ayağı olan Meslek Liselerinin sorunları ve çözüm önerileri kurulan komisyonda gündeme taşındı. Milli Eğitim Bakanlığın yeni eğitim programında, artık çıraklık eğitimlerde mezun öğrencilere lise diploması uygulaması geliyor.

SORUNLARA ÇARE ARAYACAKLAR

İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Kaya, İŞKUR’u temsilen İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, İzmit Belediyesi'nden Eğitim Kültür Müze Birim sorumlusu Şaban Yazıcı, Kocaeli Barosundan Tamer Ejderoğlu, Kocaeli Sanayi Odasından Genel Sekreter Mehmet Turabi, Kocaeli Ticaret Odasından Çiğdem Yüksel ile İzmit ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri katıldı.

KANAYAN YARANIN SEBEBİ ORTAÖĞRETİM

Toplantıda sanayi kenti olan ilimizde artan işsizlikle beraber işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların Meslek Liselerinden yetiştirilememesi, ülkemizde son yıllarda artarak kanayan bir yara haline geldiği ifade edildi. Meslek liselerinin eğitimlerinde yaşanan eksiklikler gündeme taşındı. Kurul üyeleri, ayrıca ortaöğretimin zorunlu hale gelmesi ile birlikte öğrencilerin sınıfta kalmadan üst sınıflara geçişinin sağlanmasının liselerde ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiği belirtildi.

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRMEKTE ZORLUK YAŞANACAK

MTAL Okul Müdürleri ortaöğretimden gelen ve ders notu çok düşük öğrencilerin yerleştiği meslek liselerinde eğitim kalitesini arttıracak çalışma yapılması gerektiğini vurguladılar.

MTAL’de alanlaşmaya gitmek, ihtisas meslek liselerini hayata geçirmek, Anadolu Teknik programlarını oluşturmak ve bununla birlikte kat sayısının yükseltilmesinin bu bölümlere öğrenci yerleştirilmesinde ciddi zorlukları beraberinde getireceğine de toplantıda yer verildi.

USTALIK VE KALFALIK DİPLOMASI YERİNE LİSE DİPLOMASI

MTAL’lerde altyapı oluşturulup Mart ayında yeniden toplanarak tüm okullar tek bir elde toplanacak. Kanuni MTAL bünyesinde Anadolu Teknik Programı Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri dalı açılması, Yıldırım MTAL bünyesin de inzibat (Cezaevlerinde görevlendirilmek üzere eleman yetiştirilmesi) alanı, MTAL’lerinin ilimizde bulunan fabrikaların ARGE birimlerinde inceleme araştırma çalışmaları yapılacak. Şehit Ergin Komut MTAL Otomotiv Teknolojileri alanı oluşturulacak. Meslek liselerine fabrika ve işletmelerin atölye ve laboratuvar kurma desteği sağlanacak, öğrencilerin 10 ve 11. Sınıflarda da işletmelerde eğitim almaları çalışmaları planlanacak. Konya’da yapılacak Uluslararası Robot Yarışmasına öğrencilerin katılması için İzmit Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası destek verecek.

Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki yeni kayıtlarla birlikte Çıraklık Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler için bugüne kadar alınan ustalık, kalfalık sertifikası kalkıyor. Bunun yerine yeni adıyla (Mesleki Eğitim Merkezi) mezunları lise diploması getiriliyor. Bu uygulama ile Çıraklık eğitimlerden mezun olan öğrenciler de lise diplomasına sahip olabiliyor.

Şennur Yıldız

